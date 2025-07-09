Triomphe inattendu : L’US Bechar Djedid sacré champion U19, une première historique !

L’histoire du football est parsemée de moments inoubliables et d’équipes qui ont marqué leur époque. Aujourd’hui, c’est l’US Bechar Djedid qui entre dans la légende en remportant pour la première fois le championnat U19. Un exploit retentissant qui a surpris plus d’un observateur et qui mérite qu’on s’y attarde. Dans cet article, nous reviendrons sur ce parcours exceptionnel, les clés de cette réussite et les perspectives d’avenir pour cette équipe prometteuse.

Alors, prêts à plonger au cœur de cette aventure sportive hors du commun ? Restez avec nous pour découvrir l’incroyable histoire de l’US Bechar Djedid.

Retour sur les finales du play-off national des jeunes catégories 2025 à Jijel

Les finales du play-off national des jeunes catégories 2025 se sont clôturées à Jijel, avec un match décisif U19 entre l’US Béchar Djedid et l’IRC Sétif au stade de Kaous. Après un match nul (0-0), c’est finalement l’US Béchar Djedid qui a remporté la victoire aux tirs au but (5-4).

La veille, l’ASO Chlef et l’ES Guelma s’étaient distingués en remportant respectivement les titres en U15 et U17. La remise du trophée s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du football professionnel et des autorités locales.

US Béchar Djedid, champion U19 après une séance de tirs au but

Le match final U19 entre l’US Béchar Djedid et l’IRC Sétif s’est terminé sur un score nul (0-0), poussant les deux équipes à se départager lors d’une séance de tirs au but. C’est finalement l’US Béchar Djedid qui a su tirer son épingle du jeu en remportant cette épreuve (5-4).

Le trophée a été remis au capitaine de l’équipe victorieuse en présence des membres du Bureau fédéral, du secrétaire général de la Ligue de football professionnel et du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Jijel. Cette victoire vient couronner une compétition intense et marque le sacre de l’US Béchar Djedid comme champion U19.

La cérémonie de remise du trophée : un moment fort pour le football jeune

Le capitaine de l’US Béchar Djedid a reçu le trophée des mains des membres du Bureau fédéral, dont MM. Imad Amissi, Adel Bendif et Lahcen Tombouktou. M. Mourad Boussafer, secrétaire général de la Ligue de football professionnel, ainsi que M. Amine Meziane Cherif, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Jijel, étaient également présents.

Ce trophée revêt une importance particulière pour l’équipe gagnante, mais aussi pour le football jeune en général, car il symbolise la reconnaissance du travail accompli et l’excellence sportive. Il incarne également l’espoir et l’ambition pour les générations futures de footballeurs.