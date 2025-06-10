Triomphe inattendu : L’USM Alger décroche la victoire au premier tournoi des académies FAF

L’USM Alger a créé la surprise en remportant le premier tournoi des académies FAF. Cette victoire, loin d’être attendue, a suscité l’émerveillement et l’admiration de tous. L’équipe a su démontrer une performance exceptionnelle, faisant preuve d’une détermination sans faille. Cet article revient sur ce triomphe inattendu qui a marqué les esprits et propulsé l’USM Alger sous les feux des projecteurs.

Découvrez comment cette équipe a réussi à s’imposer face à ses adversaires et à décrocher le titre tant convoité.

Triomphe de l’USM Alger au premier tournoi national des académies U13

L’Union Sportive Médina d’Alger (USM Alger) a brillamment remporté la première édition du tournoi national des Académies des clubs professionnels pour les moins de 13 ans (U13). La finale, qui s’est déroulée au stade Miloud Hadefi à Oran, a vu l’USM Alger triompher face au Paradou AC lors d’une séance de tirs au but (2-0), après un temps réglementaire sans buts (0-0).

Ce tournoi, qui a rassemblé les équipes U13 des 16 clubs de l’élite nationale, s’est déroulé du 29 au 31 mai dans quatre stades de la ville d’El Bahia. Il s’inscrit dans la stratégie de la Fédération Algérienne de Football (FAF) visant à promouvoir la formation des jeunes talents.

Performances remarquables et déroulement du tournoi

Le parcours de l’USM Alger vers la victoire a été marqué par une domination en demi-finale contre la JS Saoura, avec un score serré de 1-0. De son côté, le Paradou AC a réussi à éliminer le NC Magra sur le même score pour se qualifier en finale. Le tournoi s’est déroulé du 29 au 31 mai dans quatre stades d’El Bahia, dont l’annexe Miloud-Hadefi, Ahmed-Zabana, Habib-Bouakeul et El-Kerma.

Cet événement sportif majeur a vu la participation des équipes U13 des 16 clubs professionnels de l’élite nationale, reflétant l’engagement de la FAF à stimuler la formation des jeunes joueurs.

La stratégie de formation de la FAF mise en lumière

Ce tournoi illustre parfaitement la stratégie de la Fédération Algérienne de Football (FAF) visant à encourager une dynamique concrète dans la formation des jeunes talents. Les clubs professionnels ont pleinement adhéré à cette initiative, soulignant leur engagement envers le développement du football chez les jeunes.

Cette démarche proactive de la FAF et l’implication des clubs professionnels contribuent à créer un environnement propice à l’émergence de nouveaux talents, renforçant ainsi le potentiel du football algérien.