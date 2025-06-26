Triomphe scientifique : Biologiste marocaine rejoint l’élite de l’Académie Ibéroaméricaine de Pharmacie

C’est un moment de fierté pour le Maroc et la communauté scientifique mondiale. Une biologiste marocaine a franchi une étape majeure dans sa carrière en rejoignant l’élite de l’Académie Ibéroaméricaine de Pharmacie. Cette distinction, rarement attribuée à des chercheurs africains, souligne non seulement son excellence académique, mais aussi l’impact significatif de ses recherches dans le domaine pharmaceutique.

Découvrez comment cette scientifique a réussi à se démarquer parmi les meilleurs esprits du monde et à apporter une contribution précieuse à la science.

L’ascension de Jinane Zouaki : une pionnière dans le domaine de la pharmacie

La biologiste marocaine Jinane Zouaki, experte en procréation médicalement assistée et génétique de la reproduction, a été désignée membre correspondante académique de l’Académie Ibéroaméricaine de Pharmacie. Cette distinction historique fait d’elle la première femme marocaine, arabe et africaine à recevoir cet honneur.

L’annonce officielle a eu lieu lors d’une cérémonie solennelle à la faculté de pharmacie de Grenade, rassemblant des personnalités scientifiques de renom d’Espagne, du Portugal, d’Amérique latine et du Maroc. Mme Zouaki a exprimé sa fierté et son honneur d’intégrer cette institution prestigieuse, y voyant une reconnaissance pour la femme marocaine et le Maroc.

Un discours marquant sur l’évolution de la pharmacie au Maroc

Dans son allocution, Mme Zouaki a évoqué l’histoire de la pharmacie au Maroc et souligné la transformation stratégique du pays pour renforcer sa souveraineté sanitaire. Elle a mis en exergue le rôle clé joué par le Roi Mohammed VI dans cette dynamique, qui a permis au Maroc de se positionner comme une destination industrielle de référence et un acteur compétitif sur la scène régionale et internationale.

Cette nomination est non seulement une reconnaissance personnelle pour Mme Zouaki, mais aussi une affirmation du rayonnement scientifique du Maroc à l’international.

Le rôle déterminant de Jinane Zouaki durant la pandémie de Covid-19

Durant la crise sanitaire du Covid-19, Mme Zouaki a fait preuve d’un engagement exemplaire. Volontaire dans son laboratoire de biologie moléculaire à l’hôpital de Tétouan Saniat Rmel, elle a consacré son temps et ses compétences au dépistage du virus et à la formation des équipes médicales.

Son expertise en génétique de la reproduction et en procréation médicalement assistée a été mise à profit pour lutter contre la pandémie. Cette contribution bénévole témoigne de son dévouement à la cause publique et de sa volonté d’apporter une réponse efficace à cette crise sanitaire sans précédent.