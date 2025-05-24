Triomphe technologique : Trois équipes tunisiennes se distinguent au championnat mondial de robotique aux USA

La Tunisie brille une fois de plus sur la scène internationale grâce à l’ingéniosité et au talent de ses jeunes. Trois équipes tunisiennes ont récemment fait parler d’elles lors du prestigieux championnat mondial de robotique qui s’est tenu aux États-Unis. Un événement majeur qui rassemble les esprits les plus brillants dans le domaine de la technologie et de l’innovation. Ces équipes ont su se distinguer parmi des concurrents venus des quatre coins du monde, confirmant ainsi le potentiel technologique de la Tunisie.

Découvrez comment ces jeunes talents ont réussi à hisser haut les couleurs de leur pays.

Triomphe des équipes tunisiennes au championnat mondial de robotique

Les trois équipes tunisiennes qui ont brillé lors du championnat mondial de robotique, organisé à Detroit du 15 au 17 mai 2025, sont rentrées en Tunisie sous les acclamations. Elles se sont distinguées dans les catégories de lutte de robots (sumo) et de présentation de projets, remportant respectivement les deuxième et troisième places.

Ces jeunes talents, issus des équipes « Hannibal – Junior Robotics », « Labib Bot – Junior Robotics » et « Djerba Innovation », ont su faire preuve d’excellence malgré des ressources limitées, comparées à celles des nations leaders en intelligence artificielle. Leurs performances ont suscité une grande fierté nationale et ont été saluées par un jury international.

Projets innovants des équipes « Labib Bot – Junior Robotics » et « Djerba Innovation »

L’équipe « Labib Bot – Junior Robotics » a brillé avec un robot intelligent capable d’identifier et de signaler les individus jetant des déchets hors des poubelles. Ce projet ingénieux leur a valu une bourse de 65 000 dollars pour poursuivre leurs études à l’Université de Detroit. De son côté, « Djerba Innovation » a proposé un robot destiné à optimiser la sécurité routière, un enjeu majeur pour la Tunisie et d’autres pays en développement.

Ces projets novateurs ont non seulement permis aux équipes de se distinguer lors de la compétition, mais ont également mis en lumière le potentiel de la Tunisie dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle.

Junior Robotics : une startup tunisienne dédiée à l’innovation

Fondée en 2018, la startup Junior Robotics a pour mission de sensibiliser les jeunes à la robotique et à l’intelligence artificielle dès leur plus jeune âge. Slim Mkhoul, directeur de la startup, souligne que malgré les défis liés aux infrastructures numériques et aux moyens financiers limités, la Tunisie a su se hisser au sommet de la robotique mondiale.

Les frais de voyage des participants, estimés à environ 10 000 dinars par personne, ont été entièrement pris en charge par les parents, malgré les difficultés économiques. Wahid Nasri, président de l’Association tunisienne de robotique et de l’enseignement de l’intelligence artificielle, aspire à voir la Tunisie participer à d’autres compétitions internationales de grande envergure dans le futur.