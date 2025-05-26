Triste nouvelle : Asma Zouhir, fille de l’ex-président Foued Mebazaa, nous a quittés

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès d’Asma Zouhir, fille de l’ancien président tunisien Foued Mebazaa. Cette nouvelle a plongé la Tunisie dans un profond chagrin, rappelant à tous le rôle important que sa famille a joué dans l’histoire du pays. Dans cet article, nous reviendrons sur la vie d’Asma, son héritage et l’impact de cette perte sur la nation.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette figure emblématique qui a marqué la Tunisie de son empreinte indélébile.

Disparition d’Asma Zouhir, figure emblématique de la culture tunisienne

Asma Zouhir, fille de l’ex-président tunisien Foued Mebazaa et veuve du politicien Aziz Zouhir, nous a quittés. La triste nouvelle a été relayée par son fils, Farouk Zouhir, via un message sur Facebook. Asma Zouhir, femme de lettres et de culture, a marqué le paysage littéraire et culturel tunisien par ses contributions notables.

Ses obsèques se dérouleront le samedi 24 mai au cimetière Sidi Abdelaziz à La Marsa. Le cortège funèbre partira de son domicile situé rue Florus à Carthage à 16h15. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles.

Émotions et condoléances suite au décès d’Asma Zouhir

La disparition d’Asma Zouhir, annoncée par son fils Farouk sur Facebook, a suscité une vague d’émotion parmi la famille, les amis et le public. Les messages de sympathie et de soutien ont rapidement afflué, témoignant du respect et de l’affection que beaucoup portaient à cette figure marquante de la culture tunisienne.

La rédaction de La Presse a également exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte, soulignant l’impact significatif qu’elle a eu sur la scène culturelle du pays. Ses obsèques auront lieu le samedi 24 mai, le cortège funèbre quittant son domicile à Carthage à 16h15 pour le cimetière Sidi Abdelaziz à La Marsa.

Détails des obsèques d’Asma Zouhir

Les funérailles d’Asma Zouhir, personnalité marquante de la culture tunisienne, sont prévues pour le samedi 24 mai. Le cortège funèbre partira à 16h15 de son domicile situé au 21 rue Florus à Carthage. La cérémonie se tiendra ensuite au cimetière Sidi Abdelaziz à La Marsa à 16h45.

Cette annonce a été faite par son fils Farouk Zouhir sur les réseaux sociaux. En ces moments de tristesse, nous adressons nos pensées à sa famille et à ses proches.