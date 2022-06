Trouvez un Hôtel avec piscine sur la côte Algérienne pour passer vos vacances !

L’importance du tourisme au niveau économique n’est plus à démontrer. Conscient de cet enjeu, le développement de l’hôtellerie ne cesse de prendre de l’ampleur en Algérie. Nous vous proposons de découvrir les meilleurs hôtels du pays.

1. Sheraton Club Des Pins Resort

Sheraton Club des Pins Resort offre un environnement luxueux et une variété de services pour agrémenter votre séjour à Staoueli . Il vous donnera entière satisfaction. Les chambres sont dotées d’un minibar, d’une télévision à écran plat et d’une climatisation.

L’hôtel propose un service de chambre et une conciergerie pour rendre votre séjour encore plus agréable. La propriété dispose également d’une piscine, d’un parking gratuit et d’un salon.

2. La Gazelle d’Or Resort & Spa

La gazelle d’or est un endroit très agréable pour effectuer des vacances familiales. C’est un très bel établissement situé au sud de l’Algérie. L’hôtel met à la disposition de ses clients différents types de chambres et de suites.

L’établissement propose également une multitude d’activités, des piscines intérieures et extérieures, des sorties en vélo, des balades en chameau,…

Pour plus de confort, la Gazelle d’Or Resort & Spa propose des services de blanchisserie, de navette qui ramène directement les clients arrivés dans l’établissement.

3. Sofitel Hamma Garden

Cet hôtel élégant se trouve à 2 km du musée national d’Alger. Les chambres et suites sont confortables. Elles disposent d’une connexion gratuite, d’un minibar, d’un coffre-fort,…

Certaines chambres bénéficient d’un balcon ou d’un salon. La navette aéroport et le parking sont gratuits. Les autres installations comprennent une piscine extérieure, une salle de sport, 3 restaurants, une terrasse et un bar. Il y a aussi un sauna et une salle de réunion.

4. Royal Hotel Oran – MGallery

C’est un luxueux hôtel 5 étoiles. Cet élégant établissement occupe un bâtiment des années 1920. Il est situé à quelques minutes de la mosquée Hassan Basha. Les chambres et suites sont dotées d’élégants meubles en bois, d’une télévision à écran plat, d’un minibar et d’un accès Wi-Fi.

Le service d’étage est disponible à toute heure. L’hôtel propose un parking et un petit-déjeuner buffet, servi dans un élégant restaurant servant une cuisine internationale. Il y a aussi un bar chic, une salle de sport, un sauna et aussi un hammam.

5. Hyatt Regency Alger Aéroport

Il s’agit d’une oasis moderne de 4 étoiles et calme directement reliée à l’aéroport d’Alger. L’hôtel se trouve dans un endroit stratégique. Il propose des équipements de pointe. Les chambres confortables sont équipées de gadgets pour un séjour inoubliable.

L’hôtel propose des activités familiales et particulièrement pour enfants. Il possède également une piscine, une salle de sport, un spa,…

Pour ceux qui sont en voyage d’affaires, ils peuvent bénéficier d’un centre d’affaires avec accès Internet, des salles de réunions et de conférences.