Tube de l’été : Cheb Bilal cartonne sur Youtube avec Zina Daoudia (Vidéo)

Absent depuis quelque temps de la scène musicale, Cheb Bilal cartonne avec son nouveau son en featuring avec la talentueuse Zina Daoudia.

Depuis son dernier album sorti en 2019, le chanteur de raï se faisait de plus en plus rare sur les plateformes musicales. Ce dernier vient de faire son retour, et pari réussi car son nouveau bijou marche à merveille.

Qui a dit que l’été était fini ? Le duo algérien, vient de sortir un nouveau tube, qui figure dans le top 10 des tendances algériennes en à peine quelques jours.

Avec la particularité qu’on lui connaît, un mélange de cuivre et de violon avec un juste mélange de raï traditionnel et moderne, le Cheb retrouve ses fans de la meilleure des manières.

Accompagné par la douce voix de Zina, l’artiste a suscité l’intérêt de ses admirateurs avec une musique qui va sans doute devenir le tube de l’été.

Une prestation qui vient suivre la dernière production de Dj Snake, Disco Algérie, un défi de taille que les deux artistes ont su relever.

Intitulé Ntaya Da3if, le titre comptabilise à peu près 3 millions 700 milles vus en à peine 7 jours. Un succès qui le place directement 8ème du top tendances. Des chiffres qui ne vont pas s’arrêter là, car maintenant les fans se sont déjà approprié la chanson.

On espère encore voir notre “un des grands du raï” nous faire plaisir avec son talent pour encore quelque temps.