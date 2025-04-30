Tunis en action : éradication massive de panneaux publicitaires illégaux, la ville respire mieux

Tunis, la capitale tunisienne, est en pleine transformation. En effet, une initiative d’envergure a été lancée pour éliminer les panneaux publicitaires illégaux qui polluent visuellement la ville. Cette action massive, menée avec détermination, permet à la cité de retrouver un nouveau souffle. Découvrez comment cette opération d’éradication contribue à améliorer l’esthétique urbaine et le bien-être des habitants. Un changement notable qui redonne à Tunis son charme authentique et sa beauté originelle.

Opération nocturne de démantèlement des affichages publicitaires illégaux

Dans la nuit du 25 au 26 avril 2025, une opération d’envergure a été menée par les services municipaux pour retirer plusieurs panneaux publicitaires installés illicitement sur le domaine public. Cette intervention, orchestrée par le responsable du centre de la police municipale verte, a mobilisé les équipes de l’entretien des bâtiments municipaux, de la gestion des parcs et espaces verts, ainsi que de la direction des routes et trottoirs.

Ces panneaux ont été jugés illégaux car posés sans autorisation préalable, en violation des règles d’urbanisme. Cette action s’inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer l’environnement urbain et la propreté de la ville.

Coordination et communication autour de l’opération

L’opération a été orchestrée par le chef du centre de la police municipale verte, en étroite collaboration avec la direction des ressources et des affaires économiques, ainsi que le service des autorisations de permis de voirie. Un communiqué officiel détaillant l’intervention a été publié sur la page officielle de la municipalité de Tunis.

Ce dernier soulignait l’importance de cette action dans le cadre des efforts continus pour améliorer l’environnement urbain et la propreté dans les différentes zones municipales. Il mettait également en avant les campagnes exceptionnelles lancées pour embellir plusieurs espaces publics, contribuant ainsi à offrir aux citoyens un cadre de vie plus agréable.

Des initiatives pour un environnement urbain plus propre et agréable

Cette opération s’inscrit dans une série d’initiatives visant à améliorer l’environnement urbain et la propreté des zones municipales de Tunis. En parallèle, des campagnes d’embellissement ont été lancées dans plusieurs espaces publics, tels que la place du 14 janvier, les espaces verts autour du parc touristique, la rue Jean Jaurès, le jardin du Passage, entre autres.

Ces efforts ont pour but d’améliorer le cadre de vie des citoyens et de renforcer les indices de propreté à travers la capitale. L’impact de ces actions est déjà visible, avec une nette amélioration de l’esthétique urbaine et une augmentation de la satisfaction des résidents.