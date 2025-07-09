Tunisair : bouleversements majeurs dans la direction, voici les détails

Des changements significatifs se profilent à l’horizon pour Tunisair, la compagnie aérienne nationale de la Tunisie. Des bouleversements majeurs dans la direction sont attendus, marquant un tournant potentiellement décisif dans l’histoire de cette entreprise emblématique. Quels sont ces changements et comment vont-ils influencer le futur de Tunisair ? Cet article vous apporte tous les détails sur ces évolutions imminentes.

La crise actuelle de Tunisair

Tunisair, la compagnie aérienne nationale tunisienne, est en proie à une crise majeure. Les problèmes récurrents tels que les retards de vols, les annulations inopinées et une gestion inefficace des horaires ont sérieusement entaché sa réputation et son service client. Ces dysfonctionnements ont conduit à une perte de confiance des passagers et à une dégradation de l’image de marque de la compagnie.

Face à cette situation alarmante, le gouvernement tunisien a pris des mesures drastiques pour redresser la barre, notamment en opérant des changements significatifs au sein de la direction de Tunisair.

Renouvellement de la direction de Tunisair

Le gouvernement tunisien a procédé à des nominations clés pour tenter de résoudre les problèmes de Tunisair. Tarek Bouazizi, figure publique influente, a été désigné comme le nouveau représentant du ministère du Transport au conseil d’administration de Tunisair. Sa mission principale sera d’organiser l’élection d’un nouveau président du conseil d’administration, en remplacement de Habib Mekki, dont le mandat a été révoqué.

Parallèlement, Issam Hammam, ingénieur en aéronautique, a été nommé à la tête de la direction générale technique de la compagnie. Il aura la responsabilité de superviser la maintenance des avions et la gestion des opérations aériennes, afin d’améliorer la qualité du service et la ponctualité des vols.

Amélioration du service client et de l’image de Tunisair

En plus des changements de direction, le ministère du Transport a mis en place des mesures pour améliorer le service client de Tunisair. Une attention particulière a été accordée aux responsables d’escale et aux représentants de la compagnie à l’étranger, avec une exigence accrue de prise en charge optimale des passagers. Ils sont désormais tenus de suivre rigoureusement les perturbations, de fournir des informations actualisées et de répondre aux préoccupations des voyageurs en temps réel.

Le gouvernement a souligné l’importance d’une communication transparente avec les passagers, notamment dans les aéroports où les perturbations sont fréquentes. Ces initiatives visent à restaurer la confiance des passagers et à rehausser l’image de Tunisair sur la scène internationale.