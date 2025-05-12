Tunisair en crise : grève prévue fin mai, les vols en péril imminent

L’horizon s’assombrit pour Tunisair, la compagnie aérienne nationale tunisienne. Alors que le secteur de l’aviation peine à se remettre des conséquences de la pandémie mondiale, une nouvelle menace plane sur les vols de la compagnie : une grève prévue pour la fin du mois de mai. Cette situation pourrait mettre en péril imminent les opérations de vol de Tunisair, ajoutant une couche supplémentaire d’incertitude pour les voyageurs et les employés de la compagnie.

Dans cet article, nous examinerons les détails de cette crise et ses implications potentielles pour l’avenir de Tunisair.

Grève majeure en vue chez Tunisair : les détails

Une grève de grande envergure se profile à l’horizon pour la compagnie aérienne nationale tunisienne, Tunisair. Les syndicats du personnel navigant ont fait part d’un arrêt de travail de 48 heures, susceptible de perturber considérablement les activités de Tunisair, notamment à l’aube de la saison estivale.

L’annonce officielle de cette grève, prévue pour les 31 mai et 1er juin 2025, a été faite par la Fédération Générale du Transport de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) le mercredi 7 mai. Cette période de l’année est cruciale pour la compagnie aérienne, ce qui rend ce mouvement social particulièrement préoccupant.

Les revendications syndicales et l’indifférence présumée de la direction

Les sept principales revendications des syndicats mettent en lumière le respect des droits syndicaux et la régularisation des contractuels, deux points d’achoppement récurrents dans les conflits sociaux de Tunisair. Les employés demandent également un meilleur équilibre des horaires de travail entre hommes et femmes et le rétablissement de la prime de vol risque, supprimée lors des mesures d’austérité.

La direction de Tunisair est accusée d’ignorer délibérément ces demandes, malgré l’alerte lancée par les syndicats en juin 2024 sur la détérioration des conditions de travail. Cette attitude perçue comme une fin de non-recevoir alimente la frustration du personnel et exacerbe les tensions au sein de la compagnie.

Appel à l’intervention des autorités et conséquences potentielles de la grève

Face à cette situation tendue, les syndicats appellent les plus hautes instances du pays à intervenir pour dénouer la crise. Ils estiment que les politiques managériales actuelles ne font qu’aggraver les difficultés de Tunisair plutôt que d’y apporter des solutions. L’inquiétude grandit alors que la saison estivale approche, période cruciale pour la compagnie aérienne.

Si aucun accord n’est trouvé d’ici fin mai, la grève pourrait avoir un impact majeur sur toutes les plateformes aéroportuaires où Tunisair opère, avec des répercussions significatives pour les voyageurs. Les observateurs s’alarment de ce timing, soulignant le risque d’une perturbation majeure des opérations estivales de Tunisair.