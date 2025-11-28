Tunisie : 24 initiatives régionales prévues pour 2026 pour donner un nouveau souffle au marché de l’emploi

Découvrez les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, présenté par Riadh Chaoued.

Entre plans régionaux pour l’emploi, dispositifs incitatifs pour les sociétés communautaires et récupération de terres domaniales, le gouvernement mise sur une dynamisation du marché du travail et un renforcement de l’inclusion économique et sociale.

Un budget 2026 ambitieux pour l’emploi en Tunisie

Riadh Chaoued, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a dévoilé les grandes lignes du projet de budget 2026 de son département. Ce dernier s’élève à environ 1,06 milliard de dinars, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente.

Le ministre a mis l’accent sur la finalisation de 24 plans régionaux pour l’emploi en 2026, après l’élaboration de cinq autres en 2025. Ces plans visent à stimuler le marché du travail dans les gouvernorats et à promouvoir des emplois décents et équitablement rémunérés.

Chaoued a également présenté des mesures incitatives pour les sociétés communautaires, incluant une plateforme numérique et un registre national pour faciliter leur création.

De nouvelles lignes de financement seront mises en place via le Fonds national de l’emploi et les banques. Ces initiatives ont été étendues aux start-up, avec l’identification d’obstacles réglementaires et administratifs que l’État s’efforce de lever.

Quels sont les plans régionaux pour dynamiser le marché du travail ?

Dans le cadre de la revitalisation du marché du travail, le ministre a annoncé l’élaboration de cinq plans régionaux pour l’emploi en 2025 et la finalisation de 24 autres en 2026.

La récupération des terres inutilisées ouvre enfin des perspectives dans certaines zones rurales. Beaucoup ici espèrent que ces hectares seront utilisés pour créer de vrais emplois locaux. Naouel, 42 ans, agricultrice

Ces initiatives visent à promouvoir des emplois justement rémunérés dans les gouvernorats. Par ailleurs, environ 70 mille hectares de terres domaniales non exploitées ont été récupérés.

Cette mesure vise à soutenir le développement régional et à favoriser l’inclusion économique et sociale, contribuant ainsi à la dynamisation du marché du travail.

Des initiatives innovantes pour stimuler la création d’entreprises communautaires

Jusqu’en octobre 2025, 260 entreprises communautaires ont vu le jour, rassemblant 15 mille participants, dont 2 400 diplômés de l’enseignement supérieur et 174 personnes en situation de handicap.

Ces sociétés bénéficient d’un soutien financier sous forme de prêts remboursables et d’un accompagnement assuré par le ministère. Pour 2026, un dispositif de gouvernance central et locale sera mis en place.

Ce dernier vise à renforcer la capacité de création d’emplois et à appuyer les initiatives collectives, contribuant ainsi à promouvoir ce modèle d’économie solidaire.