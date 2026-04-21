Tunisie à Dakar : un engagement historique renouvelé pour une Afrique en paix

Lors du 10e Forum international de Dakar, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a réitéré l’engagement de son pays envers les valeurs africaines. Il a souligné l’importance de la lutte contre la pauvreté, la faim et les inégalités, tout en appelant à une diplomatie environnementale renforcée face aux défis climatiques.

L’engagement de la Tunisie : une constante dans l’histoire africaine

Depuis les années 1960, la Tunisie a toujours été un acteur clé au sein de l’Organisation de l’unité Africaine (OUA) et de l’Union Africaine. Cet engagement constant a été récemment réaffirmé par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, lors du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a souligné l’importance de la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

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Nafti a également insisté sur le rôle crucial de la Tunisie dans la lutte contre les fléaux tels que les conflits armés, le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la cybercriminalité. Il a appelé à une réponse collective, organisée et durable face à ces menaces multidimensionnelles.

La Tunisie : un bouclier pour les nouvelles générations

La Tunisie, fidèle à son engagement envers l’Organisation des Nations Unies depuis 1945, s’efforce de protéger les nouvelles générations contre divers fléaux. Ces derniers incluent les conflits armés, le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la cybercriminalité. Ces menaces multidimensionnelles nécessitent une réponse collective, organisée et durable.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné l’importance de traduire ces engagements en programmes d’action concrets. Ces programmes doivent être axés sur la lutte contre la pauvreté et la faim, la réduction des inégalités de développement et la promotion d’un ordre mondial plus juste et inclusif.

Vers une nouvelle diplomatie africaine : partenariats, environnement et gouvernance

Nafti a appelé à renforcer les partenariats pour la paix et la sécurité en Afrique. Il propose de nouvelles approches et des programmes innovants en médiation et en diplomatie préventive. Ces initiatives visent à consolider les fondements de la paix et de la sécurité dans un cadre de partenariat et de confiance.

Il a également souligné l’importance de la diplomatie environnementale face aux défis du changement climatique. Pour réaliser ces objectifs, Nafti insiste sur la nécessité de ressources financières supplémentaires et d’une réforme de la gestion et de la gouvernance des institutions africaines.