Tunisie : Appel urgent à la cessation des hostilités en Libye, ouverture imminente d’un dialogue inter-libyen

Face à l’escalade des tensions en Libye, la Tunisie lance un appel pressant pour mettre fin aux hostilités. Un dialogue inter-libyen est sur le point de s’ouvrir, offrant une lueur d’espoir dans cette région déchirée par les conflits. Cet article explore les détails de cet appel urgent et examine les perspectives d’un dialogue imminent entre les parties libyennes. Alors que la situation en Libye continue de préoccuper la communauté internationale, la Tunisie se positionne comme un acteur clé dans la recherche d’une solution pacifique.

Restez avec nous pour découvrir comment ce pays du Maghreb tente de faciliter la résolution de cette crise.

La Tunisie alarmée par la situation sécuritaire en Libye

Face à l’aggravation de la situation sécuritaire à Tripoli, la Tunisie a exprimé, ce vendredi 16 mai 2025, une vive inquiétude. Les tensions croissantes pourraient avoir des conséquences désastreuses pour la sécurité du peuple libyen et des résidents sur le territoire. Le ministère des Affaires étrangères tunisien a publié un communiqué mettant en garde contre les risques majeurs que ces développements pourraient engendrer pour l’avenir de la Libye.

Il a réitéré son appel à un arrêt immédiat de l’escalade dans toutes les régions du pays, exhortant les parties libyennes à privilégier le dialogue pour résoudre leurs différends.

Appel de la Tunisie à la sagesse et au dialogue en Libye

Le ministère des Affaires étrangères tunisien a souligné l’importance de la sagesse et du dialogue pour résoudre les conflits en Libye. Il a insisté sur le fait que l’intérêt supérieur de la nation libyenne doit primer sur toute autre considération.

La Tunisie encourage une participation inclusive dans un processus politique global sous l’égide des Nations Unies, visant à mettre fin à la violence, organiser des élections et établir des institutions unifiées et durables. Réaffirmant les liens historiques entre la Tunisie et la Libye, la Tunisie s’est engagée à soutenir une solution politique pacifique basée sur la volonté du peuple libyen, sans ingérence extérieure.

La Tunisie propose d’accueillir un dialogue inter-libyen

En plus de son appel à la paix et au dialogue, la Tunisie a proposé d’accueillir un dialogue inter-libyen sur son sol. Cette initiative, coordonnée avec la mission des Nations Unies en Libye, vise à aboutir à un accord politique durable garantissant l’unité, la stabilité et la souveraineté de la Libye.

La Tunisie réitère ainsi son engagement à soutenir une solution politique pacifique respectant la volonté du peuple libyen et sans ingérence extérieure. Ce geste souligne une fois de plus les liens historiques et le destin commun entre la Tunisie et la Libye.