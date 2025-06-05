Tunisie : destination prisée, elle ouvre grand ses portes aux voyageurs algériens

La Tunisie, joyau de l’Afrique du Nord, est une destination qui ne cesse de séduire les voyageurs du monde entier. Avec son riche patrimoine culturel et ses paysages à couper le souffle, elle a su conquérir le cœur des touristes algériens. En effet, ces derniers sont de plus en plus nombreux à choisir la Tunisie pour leurs vacances. Cet engouement n’est pas sans raison : entre hospitalité légendaire, diversité des activités proposées et proximité géographique, la Tunisie offre un cadre idéal pour des vacances inoubliables.

Découvrons ensemble ce qui fait de la Tunisie une destination prisée par les voyageurs algériens.

Djerba : un joyau tunisien méconnu des touristes algériens

La Tunisie aspire à attirer davantage de visiteurs algériens vers Djerba, une île paradisiaque classée parmi les dix plus belles destinations touristiques au monde. Malgré sa renommée internationale et sa proximité avec l’Algérie, cette perle de la Méditerranée reste peu fréquentée par les touristes algériens. Selon Hichem Mahouachi, commissaire régional au tourisme tunisien Djerba-Zarzis, le manque de liaisons aériennes entre l’Algérie et Djerba serait l’une des principales raisons de cette situation.

Les autorités tunisiennes, en collaboration avec leurs homologues algériennes, cherchent donc à résoudre ce problème pour faire découvrir aux Algériens les charmes de cette destination qui accueille chaque année un million de visiteurs de toutes nationalités.

Les chiffres du tourisme algérien en Tunisie et à Djerba

En 2024, la Tunisie a accueilli près de 3,8 millions de touristes algériens. Cependant, seulement 8 000 d’entre eux ont visité l’île de Djerba, malgré son statut de destination touristique majeure qui attire un million de visiteurs chaque année. Hichem Mahouachi, commissaire régional au tourisme tunisien Djerba-Zarzis, confirme cette tendance.

Selon lui, le manque de vols directs entre l’Algérie et Djerba est l’un des principaux obstacles à une plus grande fréquentation algérienne. Les autorités tunisiennes travaillent donc activement avec leurs homologues algériennes pour améliorer la connectivité aérienne et ainsi promouvoir davantage Djerba auprès des touristes algériens.

Renforcement de la connectivité aérienne pour booster le tourisme algérien à Djerba

Le principal défi à relever pour attirer plus de touristes algériens à Djerba est l’absence de liaisons aériennes directes entre l’Algérie et l’île. Les autorités tunisiennes et algériennes travaillent conjointement pour résoudre ce problème. L’idée est de mettre en place des vols charters et réguliers depuis les aéroports algériens vers l’aéroport international de Djerba-Zarzis.

Cette initiative permettrait non seulement de faciliter l’accès à cette destination prisée, mais aussi de la promouvoir efficacement auprès du marché algérien. En effet, une meilleure connectivité aérienne serait un atout majeur pour augmenter la fréquentation algérienne à Djerba.