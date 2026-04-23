Tunisie en alerte, des pluies orageuses intenses prévues pour l’après-midi

Préparez-vous pour une journée météorologique mouvementée ce jeudi. Entre brouillard matinal, nuages passagers devenant denses dans l’après-midi à l’Ouest et cellules orageuses accompagnées de pluies abondantes, le temps sera instable.

Ajoutez à cela un vent fort du secteur est, des phénomènes locaux de sable et de poussière dans le sud, une mer agitée et des températures variant entre 20 et 34 degrés selon les régions.

Brouillard matinal et nuages passagers : une matinée sous tension en Tunisie ?

La Tunisie se réveille ce jeudi sous un voile de brouillard local, enveloppant la matinée d’une atmosphère mystérieuse. Cette présence inhabituelle pourrait perturber le rythme quotidien des Tunisiens, notamment pour ceux qui se déplacent tôt le matin.

À mesure que la journée avance, des nuages passagers commencent à faire leur apparition sur la majorité du territoire. Ces conditions météorologiques pourraient avoir un impact sur diverses activités, notamment celles en plein air. Restez donc vigilants et adaptez vos plans en conséquence.

Après-midi tumultueuse : pluies orageuses et vent fort au programme

L’après-midi s’annonce plus mouvementée. En effet, les régions de l’Ouest verront une évolution notable du ciel avec des nuages parfois denses. Ces derniers pourraient donner lieu à la formation de cellules orageuses, apportant des pluies localement abondantes.

Par ailleurs, le vent soufflera du secteur est, se faisant particulièrement sentir près des côtes et dans le sud. Cette forte brise pourrait perturber certaines activités, notamment maritimes. Il est donc recommandé de faire preuve de prudence et de suivre les mises à jour météorologiques.

Températures en hausse et mer agitée : un cocktail détonnant

Les températures maximales attendues varieront entre 20 et 25 degrés dans le nord, les régions côtières orientales et les hauteurs de l’Ouest. Dans le reste du pays, elles oscilleront entre 26 et 32 degrés, atteignant jusqu’à 34 degrés dans le sud-ouest. Cette hausse pourrait affecter la vie quotidienne des habitants, notamment ceux travaillant en extérieur.

La mer sera agitée, ce qui pourrait impacter les activités maritimes. De plus, des phénomènes locaux de sable et de poussière sont attendus dans le sud, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la situation météorologique du pays.