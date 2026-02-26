Tunisie en effervescence : une nouvelle identité visuelle se dessine pour la Capitale arabe du tourisme 2027

Préparant l’événement « Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 », une réunion de travail a eu lieu au ministère du Tourisme en Tunisie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tunez Magazine (@tunezmagazine.tn)



Supervisée par le ministre Sofiane Tekaya, elle visait à organiser un concours national pour la conception de l’identité visuelle de l’événement, mettant en avant les compétences universitaires et la richesse patrimoniale tunisienne.

Une réunion décisive pour le tourisme tunisien

Le 25 février 2026, une importante réunion a eu lieu au ministère du Tourisme en Tunisie, orchestrée par Sofiane Tekaya, le ministre du Tourisme. Cette rencontre était consacrée aux préparatifs de l’événement « Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 ».

Plusieurs institutions étaient représentées, notamment le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’Institut supérieur des études touristiques et hôtelières de Sidi Dhrif, l’Agence de formation aux métiers du tourisme et le Bureau national des industries artisanales.

Les participants ont discuté de l’organisation d’un concours national pour la conception du logo et des supports marketing de l’événement.

L’objectif est de mettre en valeur la richesse naturelle, culturelle et patrimoniale de la Tunisie à travers une approche visuelle contemporaine. Le rôle central des compétences universitaires dans la promotion de la destination tunisienne a également été souligné lors de cette réunion.

Un concours national pour une nouvelle identité visuelle : quels enjeux ?

L’objectif principal de la réunion était d’organiser un concours national pour la création du logo, de l’identité visuelle et des supports marketing de l’événement. Ce concours vise à refléter l’importance et les dimensions touristiques et identitaires de « Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ECUME Digital Cultural Lab (@ecume_culture)



Les aspects organisationnels du concours, ses objectifs et ses critères techniques ont été discutés lors de cette rencontre.

Un calendrier a été établi pour la publication du cahier des charges du concours et pour la détermination des délais y afférents. Cette initiative marque le début d’une série de programmes et de projets parallèles impliquant différents ministères dans divers domaines liés à l’événement.

La Tunisie mise sur ses atouts et ses talents !

Le ministre Tekaya a insisté sur l’importance de valoriser la richesse naturelle, culturelle, architecturale et patrimoniale de la Tunisie. Il a souligné le rôle crucial des compétences universitaires, des chercheurs et des étudiants dans la promotion de la destination tunisienne.

Cette initiative s’inscrit dans une série de programmes et de projets interministériels couvrant divers domaines tels que le patrimoine, le marketing digital, l’intelligence artificielle, les transports, l’environnement, le sport et l’éducation, tous liés à l’événement « Tunis, Capitale du tourisme arabe 2027 ».