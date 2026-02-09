Tunisie et Algérie unies dans le souvenir : 68 ans après, Sakiet Sidi Youssef n’est pas oublié

Le 8 février 2026, la Tunisie et l’Algérie ont commémoré le 68e anniversaire des tragiques événements de Sakiet Sidi Youssef.

Cette attaque militaire française survenue en 1958 a renforcé les liens entre les deux nations. La cérémonie officielle, présidée par les chefs de gouvernement tunisien et algérien, a rendu hommage aux victimes et rappelé l’importance de la fraternité tuniso-algérienne.

Sakiet Sidi Youssef, 68 ans après : une commémoration marquante

Le 8 février 2026 a marqué le 68e anniversaire de la tragédie de Sakiet Sidi Youssef. Cette date sombre de l’histoire, qui s’est déroulée dans le gouvernorat du Kef, un village à la frontière tuniso-algérienne, a été commémorée par les deux nations.

🇹🇳 🇩🇿 | Il y a 68 ans, le 8 février 1958, l'aviation coloniale française bombardait le village de Sakiet Sidi Youssef, à la frontière tuniso-algérienne. Cette attaque a causé la mort de plus de 70 civils tunisiens et algériens, parmi lesquels 11 enfants et 20 femmes.



En 1958, une attaque militaire française avait causé des dizaines de morts et de blessés parmi les civils des deux pays.

Cet événement historique est considéré comme un symbole de solidarité et de lutte commune pour la liberté et la dignité humaine.

Il a non seulement renforcé les liens de fraternité entre les peuples tunisien et algérien, mais a également suscité une vague de condamnations dans les milieux politiques et populaires.

L’attaque de 1958 : pourquoi un tel drame ?

La tragédie de 1958 était une réaction à l’appui tunisien à la Révolution algérienne. L’occupant français, dans une opération militaire brutale, a frappé le village frontalier de Sakiet Sidi Youssef, faisant 70 victimes et 148 blessés civils tunisiens et algériens.

Le 8 février 1958 alors que la Tunisie est indépendante depuis à peine 2 ans. Sakiet Sidi Youssef est bombardée par la France coloniale: Cette ville 🇹🇳 refuge, l'une des bases arrières de ALN paie le prix de la solidarité 🇹🇳 avec l'🇩🇿 en lutte pour son indépendance.



Cette attaque, qualifiée de « transgression grave », a dépassé les frontières géographiques, renforçant l’esprit de résistance et les liens de fraternité entre les deux peuples.

Les drames vécus ont suscité une vague de dénonciations, marquant ainsi l’histoire des deux nations.

Un lien indéfectible entre deux peuples

Chaque année, la Tunisie et l’Algérie commémorent ensemble cette tragédie, rappelant les sacrifices consentis pour la liberté.

La cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzri, et le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, ont honoré cet événement lors d’une cérémonie officielle.

Des membres des gouvernements des deux pays, l’ambassadeur d’Algérie à Tunis et des responsables régionaux étaient également présents.

Après des réunions bilatérales entre ministres, ils se sont rendus au monument commémoratif de Sakiet Sidi Youssef pour rendre hommage aux martyrs.