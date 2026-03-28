Tunisie et Allemagne unissent leurs forces pour un avenir prometteur, le plan 2026-2030 en ligne de mire

Lors de sa visite officielle à Berlin, le Ministre des Affaires Étrangères tunisien, M. Mohammed Ali Nafti, a rencontré son homologue allemande, Mme Reem Alabali Radovan.

Cette rencontre, marquant le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, a été l’occasion d’évoquer la coopération bilatérale et les perspectives de développement commun.

Rencontre historique entre la Tunisie et l’Allemagne : vers un partenariat stratégique ?

Le 25 mars 2026, une rencontre marquante a eu lieu à Berlin entre le Ministre des Affaires Etrangères tunisien, M. Mohammed Ali Nafti, et la Ministre Fédérale allemande de la Coopération Economique et du Développement, Mme Reem Alabali Radovan. Cette visite officielle revêt une importance particulière pour les relations bilatérales entre la Tunisie et l’Allemagne, deux pays qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.



Les deux ministres ont exprimé leur volonté commune de renforcer davantage leur coopération et d’élever celle-ci au rang de partenariat stratégique. Ils ont également discuté de plusieurs domaines clés pour la coopération future, notamment la gestion des ressources en eau, la transition énergétique et numérique, et le développement économique durable.

70 ans de relations diplomatiques : quels sont les domaines clés de la coopération tuniso-allemande ?

La Tunisie et l’Allemagne ont identifié plusieurs secteurs prioritaires pour leur coopération. La gestion des ressources en eau, la transition énergétique et numérique, ainsi que le développement économique durable figurent parmi ces domaines clés. L’accent est également mis sur la formation professionnelle et l’emploi, essentiels à la croissance économique et au bien-être social.

L’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ) et la Banque Allemande de Développement et de Reconstruction (KfW) jouent un rôle crucial dans cette collaboration. Ces institutions soutiennent activement la mise en œuvre de projets communs, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les deux nations.

Plan de développement 2026-2030 : comment la Tunisie et l’Allemagne envisagent-elles leur futur commun ?

La préparation des prochaines échéances bilatérales est cruciale pour consolider un partenariat équilibré. Il s’agit d’établir une série de projets de développement alignés sur les priorités nationales, en accord avec le plan de développement 2026-2030. Le gouvernement allemand a exprimé sa volonté de soutenir les efforts de développement de la Tunisie et se montre ouvert à l’examen des programmes proposés par la partie tunisienne.

L’implication du secteur privé est également essentielle, tout comme le renforcement des échanges de délégations économiques entre les deux pays. Ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs communs et au renforcement des liens bilatéraux.