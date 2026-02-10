Tunisie et Égypte, une alliance militaire en pleine expansion qui redessine les équilibres régionaux

Lors d’une rencontre au Caire, le ministre tunisien de la Défense nationale, Khaled Sehili, et le général d’armée égyptien Abdel Mageed Saqr ont discuté du renforcement de la coopération militaire entre leurs deux pays.

Cette réunion, qui s’est déroulée dans le cadre de la clôture des travaux de la Commission militaire mixte tuniso-égyptienne, a mis en lumière l’importance des relations fraternelles et des intérêts stratégiques communs entre la Tunisie et l’Égypte.

Rencontre historique au Caire : un tournant pour la coopération militaire tuniso-égyptienne ?

Le 9 février 2026, une rencontre majeure a eu lieu au Caire entre Khaled Sehili, ministre tunisien de la Défense nationale, et le général d’armée Abdel Mageed Saqr.

Cette réunion s’est inscrite dans le cadre de la clôture des travaux de la dix-huitième session de la Commission militaire mixte tuniso-égyptienne.

L’objectif principal était de discuter du renforcement et de la diversification de la coopération militaire entre les deux nations.

Les délégations militaires de haut niveau des deux pays étaient présentes lors de cette rencontre. Le ministre tunisien a souligné l’importance de cette visite qui suit un accord bilatéral visant à élever le niveau de supervision des travaux de la Commission au rang ministériel.

Vers une alliance militaire renforcée : quels enjeux pour la Tunisie et l’Égypte ?

La rencontre a mis en lumière les liens fraternels et la confiance mutuelle entre la Tunisie et l’Égypte, ainsi que la convergence de leurs intérêts stratégiques.

Ces éléments sont essentiels pour faire face aux récents bouleversements géopolitiques dans la région arabe.

Il est nécessaire d’intensifier les efforts conjoints pour protéger les intérêts communs et renforcer la sécurité nationale.

Cette volonté commune se traduit par une coopération militaire qui aspire à devenir un partenariat stratégique solide, durable et opérationnel.

Un partenariat stratégique solidaire, durable et opérationnel : est-ce possible ?

L’accord bilatéral récent, élevant la supervision des travaux de la Commission militaire mixte au rang ministériel, témoigne d’une volonté de transformer la coopération militaire en un partenariat stratégique solidaire, durable et opérationnel.

La Tunisie aspire à étendre cette coopération à de nouveaux domaines prometteurs tels que la recherche scientifique, la santé militaire ou encore le transfert de technologies dans l’industrie de défense.

Le développement des capacités opérationnelles et les échanges entre académies militaires supérieures sont également envisagés.

Le général Abdel Mageed Saqr a souligné les relations de coopération fructueuses entre les deux pays et leur volonté commune de bâtir un partenariat militaire fondé sur l’intérêt mutuel.