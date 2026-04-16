Tunisie et France unissent leurs forces pour un internet plus sécurisé pour nos enfants

Tunisie et France unissent leurs forces pour un internet plus sécurisé pour nos enfants

Sarah El Haïry, la Haute-Commissaire française à l’enfance, a récemment effectué une visite de travail en Tunisie.

Au cœur des discussions : la protection des mineurs en ligne et l’intégration de cette problématique dans les programmes scolaires.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter des projets innovants pour un environnement numérique sûr pour les enfants.

Sarah El Haïry en Tunisie : une mission pour la sécurité numérique des enfants

La Haute-Commissaire française à l’enfance, Sarah El Haïry, a effectué une visite de travail en Tunisie les 14 et 15 avril.


Elle y a rencontré des représentants de divers ministères et institutions afin d’échanger sur la protection numérique des enfants.

Les discussions ont porté sur la mise en place d’un environnement numérique sécurisé pour les mineurs.

Elle a notamment abordé le programme « Ambassadeurs de la sécurité numérique » lors de ses rencontres au ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et au Centre National de l’informatique.

Cette visite a permis de renforcer la coopération bilatérale et d’identifier des solutions concrètes pour la sécurité numérique des enfants.

Quelles collaborations pour une meilleure protection numérique des enfants ?

La collaboration avec le ministère des Technologies de la communication et l’Agence nationale de la cybersécurité a été un point clé de cette visite.


Les discussions ont porté sur les moyens d’améliorer la sécurité numérique des enfants, soulignant l’importance de la coopération interministérielle dans ce domaine.

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Par ailleurs, lors de son entretien avec des responsables du ministère de l’Education, Sarah El Haïry a exploré des solutions pour intégrer la protection numérique dans les programmes scolaires. Cette initiative vise à éduquer les enfants sur les risques en ligne dès leur plus jeune âge.

Des projets innovants pour protéger nos enfants en ligne !

Sarah El Haïry a rencontré à l’Institut français de Tunis des experts, startups et journalistes pour présenter des initiatives novatrices comme QLM, TACIR et Yallab. Ces projets visent à promouvoir un numérique éducatif inclusif et sécurisé pour les enfants.


Elle a également visité le Centre d’accompagnement psychologique et éducatif de l’Association Health et Psychology, qui œuvre pour la protection des droits de l’enfant.

Cette visite souligne l’importance de la coopération bilatérale, du partage de bonnes pratiques et de l’identification de solutions concrètes face aux défis du numérique.

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Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.