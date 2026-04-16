Tunisie et France unissent leurs forces pour un internet plus sécurisé pour nos enfants

Sarah El Haïry, la Haute-Commissaire française à l’enfance, a récemment effectué une visite de travail en Tunisie.

Au cœur des discussions : la protection des mineurs en ligne et l’intégration de cette problématique dans les programmes scolaires.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter des projets innovants pour un environnement numérique sûr pour les enfants.

Sarah El Haïry en Tunisie : une mission pour la sécurité numérique des enfants

La Haute-Commissaire française à l’enfance, Sarah El Haïry, a effectué une visite de travail en Tunisie les 14 et 15 avril.

La Tunisie et la France partagent un défi majeur : une jeunesse propulsée dans le numérique, riche d’opportunités… mais aussi exposée à un danger sous-estimé jusque là : l’économie de l’attention. #RTCI pic.twitter.com/hLSfFmpEmD — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) April 15, 2026



Elle y a rencontré des représentants de divers ministères et institutions afin d’échanger sur la protection numérique des enfants.

Les discussions ont porté sur la mise en place d’un environnement numérique sécurisé pour les mineurs.

Elle a notamment abordé le programme « Ambassadeurs de la sécurité numérique » lors de ses rencontres au ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et au Centre National de l’informatique.

Cette visite a permis de renforcer la coopération bilatérale et d’identifier des solutions concrètes pour la sécurité numérique des enfants.

Quelles collaborations pour une meilleure protection numérique des enfants ?

La collaboration avec le ministère des Technologies de la communication et l’Agence nationale de la cybersécurité a été un point clé de cette visite.

On a posé 3️⃣ questions à @sarahelhairy à l’occasion de sa visite en 🇹🇳 : la Haute Commissaire à l’Enfance 🇫🇷 nous explique son rôle et les raisons de son déplacement, avec un petit message à l’attention des enfants qui nous suivent sur nos réseaux sociaux ! 📱💬 pic.twitter.com/o9qyO5n2V0 — La France en Tunisie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceTn) April 15, 2026



Les discussions ont porté sur les moyens d’améliorer la sécurité numérique des enfants, soulignant l’importance de la coopération interministérielle dans ce domaine.

Par ailleurs, lors de son entretien avec des responsables du ministère de l’Education, Sarah El Haïry a exploré des solutions pour intégrer la protection numérique dans les programmes scolaires. Cette initiative vise à éduquer les enfants sur les risques en ligne dès leur plus jeune âge.

Des projets innovants pour protéger nos enfants en ligne !

Sarah El Haïry a rencontré à l’Institut français de Tunis des experts, startups et journalistes pour présenter des initiatives novatrices comme QLM, TACIR et Yallab. Ces projets visent à promouvoir un numérique éducatif inclusif et sécurisé pour les enfants.

À Tunis, des échanges riches sur le numérique éducatif avec acteurs des médias, ICC et start-up. Des projets concrets comme TACIR, QLM ou l’edtech locale montrent que le numérique peut être un puissant levier d’émancipation pour la jeunesse. 🚀 pic.twitter.com/4ro70EJAH2 — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) April 14, 2026



Elle a également visité le Centre d’accompagnement psychologique et éducatif de l’Association Health et Psychology, qui œuvre pour la protection des droits de l’enfant.

Cette visite souligne l’importance de la coopération bilatérale, du partage de bonnes pratiques et de l’identification de solutions concrètes face aux défis du numérique.