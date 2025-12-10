Tunisie et Iran, une alliance inédite pour révolutionner la santé et l’industrie médicale

Le ministre de la Santé tunisien, Mustapha Ferjani, et l’ambassadeur d’Iran en Tunisie, Mir Massoud Hosseinian, ont tenu une rencontre stratégique le 9 décembre 2025.

L’objectif principal était de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines de la santé, allant des technologies médicales à l’industrie pharmaceutique, en passant par le tourisme médical et la chirurgie robotique.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune d’intensifier les liens entre la Tunisie et l’Iran.

Rencontre historique entre le ministre de la santé tunisien et l’ambassadeur iranien : un tournant pour la santé ?

Le 9 décembre 2025, une rencontre majeure a eu lieu entre Mustapha Ferjani, ministre de la Santé tunisien, et Mir Massoud Hosseinian, ambassadeur d’Iran en Tunisie.

Cette réunion avait pour objectif principal de consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la santé entre les deux nations.

Cette initiative revêt une importance particulière car elle vise à renforcer les liens stratégiques entre la Tunisie et l’Iran, notamment dans des domaines clés tels que les technologies médicales modernes, l’industrie pharmaceutique et la santé globale.

Exploration des domaines stratégiques de collaboration

Les discussions ont mis en lumière plusieurs domaines stratégiques pour une collaboration potentielle.

Quand deux pays mettent en commun leur expertise scientifique, les avancées vont plus vite. Cela peut ouvrir la voie à des découvertes majeures dans la santé ou la production de vaccins.” Youssef, 35 ans, chercheur en biotechnologie

Parmi eux, l’accent a été mis sur les technologies médicales modernes et la fabrication d’équipements médicaux. L’industrie pharmaceutique, notamment la production de médicaments génériques et de vaccins, a également été identifiée comme un secteur clé.

En outre, le renforcement du partenariat entre l’Institut Pasteur de Tunisie et son homologue iranien a été envisagé. D’autres sujets tels que la santé globale, la transplantation d’organes, le tourisme médical, la chirurgie robotique et le développement des technologies associées ont également été abordés.

Une volonté commune de développer la coopération scientifique et la recherche

L’ambassadeur iranien a exprimé une volonté ferme de renforcer la coopération scientifique et la recherche entre les deux pays.

Cela comprend l’échange d’expertise dans tous les domaines de la santé, ce qui pourrait révolutionner le secteur médical.

Cette collaboration pourrait conduire à des avancées majeures dans la santé et l’industrie médicale, en tirant parti des forces respectives de chaque nation.

Elle renforce également les liens stratégiques entre la Tunisie et l’Iran, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour la coopération bilatérale en matière de santé.