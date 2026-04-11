Tunisie et Japon s’apprêtent à sceller un pacte d’investissement, une première historique en vue

Le ministre tunisien de l’Économie, Samir Abdelhafidh, et l’ambassadeur du Japon à Tunis, Mitsuhiro Saito, ont récemment évoqué le renforcement des investissements directs japonais en Tunisie.

Ils envisagent la signature d’un accord bilatéral pour stimuler l’investissement et la coopération entre les deux nations, tout en préparant le Forum économique tuniso-japonais prévu avant fin 2025.

Un pacte d’investissement en préparation entre la Tunisie et le Japon

Le ministre tunisien de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a récemment rencontré Mitsuhiro Saito, le nouvel ambassadeur du Japon à Tunis.

Au cours de cette rencontre, ils ont mis en lumière les opportunités existantes pour intensifier les investissements directs japonais en Tunisie, particulièrement dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de développer la coopération bilatérale dans divers domaines économiques.

Ils ont également souligné l’importance de finaliser rapidement l’accord bilatéral de protection et d’encouragement des investissements, afin de stimuler davantage la collaboration économique entre les deux nations.

Vers un accord bilatéral de protection et d’encouragement des investissements ?

La finalisation de cet accord est une priorité pour les deux parties. Ils ont souligné l’importance de conclure rapidement les discussions afin de pouvoir le signer dans les meilleurs délais.

Cet accord est perçu comme un levier essentiel pour promouvoir l’investissement et renforcer la coopération entre la Tunisie et le Japon.

En effet, cet accord bilatéral vise à protéger et encourager les investissements, ce qui pourrait ouvrir la voie à une augmentation significative des investissements directs japonais en Tunisie, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée.

Le Forum économique tuniso-japonais, une étape clé !

Les deux responsables ont convenu de renforcer la coordination pour assurer une préparation optimale du Forum économique tuniso-japonais.

Ce forum, qui devrait se tenir avant la fin de l’année, est un événement majeur dans le calendrier économique des deux pays.

Ce rendez-vous représente une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre la Tunisie et le Japon.

Il offre une plateforme d’échanges et de discussions propice à l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération bilatérale.