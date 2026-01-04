Tunisie et Mali, un match serré qui se joue finalement aux penaltys

Le huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025-2026 a réservé un suspense haletant entre la Tunisie et le Mali.

Après une rencontre riche en rebondissements, les deux équipes se retrouvent à égalité (1-1) malgré deux prolongations. Le sort du match se jouera lors de la séance des tirs au but.

Un match nul haletant jusqu’aux prolongations

Le huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025-2026 a tenu en haleine les spectateurs.

🚨 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗟𝗜 𝗕𝗔𝗧 𝗟𝗔 𝗧𝗨𝗡𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗔𝗨𝗫 𝗧𝗜𝗥𝗦 𝗔𝗨 𝗕𝗨𝗧 𝗘𝗧 𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘 𝗘𝗡 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 ✅🇲🇱 LES TUNISIENS ONT CONCEDE L’EGALISATION EN TOUTE FIN DE MATCH ET S’INCLINENT AU TAB DES LES 8es DE FINALE ❌🇹🇳 pic.twitter.com/x92f566IMq — BeFootball (@_BeFootball) January 3, 2026



La Tunisie et le Mali se sont affrontés dans un duel intense qui s’est soldé par un match nul (1-1) après deux périodes de prolongation. Le suspense était à son comble lorsque Chaouat, pour la Tunisie, a ouvert le score à la 89ᵉ minute.

Cependant, l’égalisation du Mali est survenue à la 97ᵉ minute, grâce à un penalty réussi par Sinayoko. Cette rencontre palpitante n’a pas permis de départager les deux équipes, promettant une séance de tirs au but décisive.

Le Mali en infériorité numérique, quel impact ?

Depuis la 26ᵉ minute, le Mali a dû faire face à un défi de taille : jouer en infériorité numérique suite à l’expulsion de Coulibaly.



Cette situation a indéniablement influencé le jeu de l’équipe, qui a dû adapter sa stratégie pour compenser cette perte.

Malgré cet handicap, les Maliens ont réussi à tenir tête à leurs adversaires tunisiens et à maintenir le score. L’impact de cette infériorité numérique sur le résultat final du match reste toutefois à déterminer, alors que la séance de tirs au but approche.

Tirs au but : le moment décisif approche !

Le suspense est à son comble alors que la séance des tirs au but se profile à l’horizon. Cette épreuve décisive, qui départagera les deux équipes toujours à égalité (1-1), promet d’être riche en émotions.

La tension a été exacerbée lorsque le deuxième but de la Tunisie, marqué à la 106ᵉ minute, a été annulé pour une position de hors-jeu.

Ce rebondissement inattendu ajoute une couche supplémentaire d’incertitude à l’issue de ce match palpitant.