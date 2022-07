Tunisie : Festival international – Les films algériens y trouvent-ils une place ?

À l’occasion de la 2e édition du festival des vidéos de sensibilisation, plusieurs jeunes réalisateurs du monde maghrébin et du monde entier se succéderont pour exposer leurs réalisations. Une occasion pour nous de voir où se place l’Algérie dans cette catégorie.

Ce festival a été mis en place pour réunir les créateurs de contenus cinématographiques du monde arabe et de partout dans le monde, pour promouvoir certaines valeurs humaines ou culturelles. Pour cette édition, les sujets des vidéos de sensibilisation étaient « Consommez tunisien” et “La citoyenneté”.

Pour cette édition, 33 nationalités ont participé, pour un total de 1 026 inscrits. Parmi les inscrits, on a pu compter sur une participation record de l’Algérie, aux côtés d’autres pays africains comme l’Egypte ou le Cameroun, mais aussi de pays occidentaux comme l’Angleterre et la Grèce.

Une participation massive de l’Algérie

Cette édition du festival a réuni du monde, la direction a dit avoir réceptionné 263 pour le millier de participants à travers le monde. Seulement 179 vidéos ont été sélectionnées. Parmi les rescapés, on retrouve la Palestine, l’Egypte et l’Inde avec 4 films sélectionnés. Deux autres voisins maghrébins se sont qualifiés avec 3 films, le Maroc et la Libye, la Mauritanie est venue conclure ce petit groupe.

L’Algérie quant à elle, établit un record avec 35 participants et 7 réalisations sélectionnées pour l’événement. C’est le seul pays à avoir autant de sélections pour cette édition. Le reste des pays sélectionnés participent avec chacun une représentation.

Le pays peut être fier de ses réalisateurs Dz, qui ont su montrer leur savoir-faire. Il ne reste plus qu’à attendre le dénouement de cette cérémonie qui se déroulera du 12 au 14 août prochain à Sousse en Tunisie.