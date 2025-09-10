Tunisie : Interdiction choc des produits capillaires contenant de l’acide glyoxylique, voici pourquoi

La Tunisie vient de frapper un grand coup dans le monde de la beauté et de la santé capillaire. En effet, une interdiction choc vient d’être annoncée concernant les produits capillaires contenant de l’acide glyoxylique.

Cette décision, qui a surpris plus d’un, soulève de nombreuses questions quant aux raisons qui ont poussé les autorités tunisiennes à prendre une telle mesure. Quels sont les dangers de l’acide glyoxylique pour nos cheveux et notre santé ?

Pourquoi cette substance est-elle si controversée ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

Interdiction en Tunisie des produits capillaires à base d’acide glyoxylique

Une décision conjointe des ministères tunisiens du Commerce, du Développement des Exportations, de la Santé, de l’Intérieur et des Finances a été publiée le 9 septembre dernier dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Cette décision interdit la production, l’importation, le stockage et la vente de produits de lissage capillaire contenant de l’acide glyoxylique. Cette mesure fait suite à une étude préliminaire de l’Agence Nationale d’Évaluation des Risques qui a révélé des concentrations inquiétantes de cette substance dans la plupart des produits de lissage disponibles sur le marché.

Les autorités considèrent ces niveaux élevés comme une menace sérieuse pour la santé publique.

Les dangers de l’acide glyoxylique dans les produits capillaires

L’étude préliminaire menée par l’Agence Nationale d’Évaluation des Risques a mis en lumière une réalité alarmante : la présence notable d’acide glyoxylique dans la majorité des produits de lissage capillaire disponibles sur le marché tunisien. Les concentrations de cette substance, jugées préoccupantes, ont poussé les autorités à agir rapidement pour protéger la santé publique.

En effet, ces niveaux élevés d’acide glyoxylique sont perçus comme une menace sérieuse pour la santé des consommateurs. Cette découverte a donc conduit à l’interdiction de la fabrication, de l’importation, du stockage et de la commercialisation de tous les produits capillaires contenant cet ingrédient.

Sanctions en cas de non-respect de l’interdiction

En vertu de la loi n°117 du 7 décembre 1992 sur la protection du consommateur, les produits capillaires contenant de l’acide glyoxylique seront saisis et détruits, aux frais des fournisseurs.

Les ministères ont également insisté sur le fait que tous les produits non conformes à cette nouvelle réglementation doivent être retirés des circuits de distribution, avec les coûts de retrait entièrement à la charge des fabricants, importateurs et distributeurs.

Le non-respect de ces mesures entraînera des poursuites judiciaires et des sanctions conformément à la législation en vigueur.