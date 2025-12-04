Tunisie : Les députés donnent le feu vert à l’article 123, un coup de pouce fiscal pour les importateurs de voitures

Tunisie : Les députés donnent le feu vert à l'article 123, un coup de pouce fiscal pour les importateurs de voitures

L’Assemblée des représentants du peuple a récemment adopté l’article 123 du projet de loi, offrant un avantage fiscal aux personnes handicapées pour l’importation d’un véhicule.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la loi de finances 2024, vise à faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap.

Un avantage fiscal pour les personnes handicapées : l’article 123 adopté

L’Assemblée des représentants du peuple a récemment approuvé l’article 123 du projet de loi. Cet article offre un avantage fiscal significatif aux personnes handicapées qui souhaitent importer un véhicule touristique ou utilitaire.

Un avantage fiscal pour les personnes handicapées : l'article 123 adopté

Il est essentiel de noter que le véhicule doit être importé en toute légalité ou reçu sous forme de don. Ce privilège fiscal peut être utilisé une fois tous les cinq ans, pour un véhicule n’excédant pas dix ans et d’une valeur maximale de 150 mille dinars.

Grâce à ce dispositif, j’ai enfin pu envisager l’achat d’un véhicule correspondant à mes besoins. L’allègement fiscal me permet de retrouver une mobilité que je pensais hors de portée.Yamina, 42 ans, enseignante

L’adoption de cet article marque une étape importante dans la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.

Conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal

Pour profiter de cet avantage fiscal, plusieurs critères doivent être respectés. Tout d’abord, le bénéficiaire ne peut utiliser ce privilège qu’une fois tous les cinq ans. De plus, le véhicule concerné ne doit pas dépasser dix ans d’âge.

A lire aussi :  Le SoutH2 Corridor reste en tête de liste des projets énergétiques prioritaires pour l'UE, un choix qui fait débat

En outre, la valeur du véhicule ne doit pas excéder 150 mille dinars. Il est important de noter que la législation douanière actuelle ne mentionne pas spécifiquement les « véhicules spécialement aménagés pour les personnes handicapées ».

Engagement gouvernemental pour les personnes handicapées

La ministre des Finances, Mechkat Salama, a révélé que la loi de finances 2024 comprend déjà plusieurs mesures favorisant les personnes en situation de handicap. Un décret supplémentaire sera bientôt publié pour clarifier ces dispositions.

Elle a également souligné l’importance de continuer à appliquer l’article 23 de la précédente loi de finances, renforçant ainsi l’engagement du gouvernement envers cette cause.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.