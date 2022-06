Tunisie, panique à bord ! La compagnie aérienne Tunis Air annule tous ses vols

La panique règne sur le territoire Tunisien ! Du moins, sur les vols à bord de la compagnie aérienne Tunis Air. En effet, la compagnie aérienne Tunis Air a décidé d’annuler tous ses vols entrants et sortants ce Jeudi 16 Juin. Et à l’origine, la grève du secteur public. Les détails dans cet article !

Annulation de tous les vols, une confusion devenue réalité

Tous les vols au départ et à destination de la

ont été tous annulés ce Jeudi 16 Juin. La compagnie aérienne Tunis Air n’en fait pas exception. En effet, elle a annoncé dans un communiqué la confirmation de l’annulation de tous ses vols au départ et vers la Tunisie. Ce communiqué s’est fait très tard le soir du Mercredi 15 Juin. Et dans la foulée, beaucoup de passagers et de voyageurs ont été obligés de reporter, à la hâte et instinctivement, leur décision de vols.

Toutefois, la confusion et la rumeur se sont déjà rétablies sur le territoire Tunisien affirmant l’arrêt du trafic aérien pour le Jeudi 16 Juin. De leur part, l’Office de l’aviation civile a acclamé qu’un service minimum sera établi pour combler les besoins les plus primaires. Et fort de leur notoriété sur le territoire Tunisien, cela a semé la confusion qui s’est, par la fin, résulté en l’annulation définitive des vols pour Jeudi. De leur côté, la compagnie aérienne Tunis Air ne s’est pas attendue pour combler les besoins de ses passagers. Dans un communiqué sur sa page Facebook, la compagnie publique a proposé trois options pour ses clients :

Opter pour les vols de substitution effectués le vendredi, le samedi et le dimanche

Modifier, gratuitement, leurs billets de vols selon la convenance de ses clients

Obtenir un remboursement pour les billets de vols déjà achetés

Cessation du trafic aérien Tunisien, la grève nationale en cause

Une grève de 24 heures paralysait tous les secteurs publics ce Jeudi. Cette grève est une réponse à l’inflation qui ne cesse de grimper à grande échelle. D’un autre côté, cette grève s’agit également de l’appel de la centrale syndicale vis-à-vis du Président Kaïs Saïed. La paralysie des activités s’est tout de suite répercutée sur toutes les entreprises étatiques Tunisiennes. Les transports publics, la poste, la télécommunication, le secteur aérien…Tous ces secteurs ont été fermés sans exception. Et la compagnie Tunis Air, étant une compagnie publique Tunisienne, ne s’est fait pas attendre pour fermer ces portes.