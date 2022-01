Tunisie : premier cas de Flurona détécté

Mahjoub, un membre du Comité scientifique de lutte contre la Covid-19 en Tunisie, mais également professeur en virologie, a annoncé avoir distingué le premier cas de Flurona dans le pays. Du moins, c’est ce qu’a rapporté l’agence Tunis Afrique Presse.

Que sait-on sur le Flurona ?

Alors que les mesures et les restrictions sanitaires deviennent de plus en plus strictes, les virus se propagent toujours. Selon les professionnels de santé, la Flurona n’est pas un autre variant de la Covid-19. Il s’agit, en particulier, d’une combinaison entre la grippe et le coronavirus.

Le patient est un jeune homme de 28 ans qui vient de Médinine, dans le sud-est du pays. Le professeur a toutefois assuré qu’il s’agit du premier cas détecté en Tunisie. Il a également affirmé qu’étant vacciné, le patient ne court aucun danger.

Cependant, il doit être mis en quarantaine pour le bien de tous.

Flurona : les symptômes

Flurona affiche les symptômes que la grippe et le coronavirus. Le patient a mal à la tête et une température élevée. Il pourrait aussi avoir des douleurs articulaires.

De ce fait, il pourrait présenter un risque pour les sujets atteints de maladies chroniques comme l’asthme ou le diabète et notamment les non-vaccinés.