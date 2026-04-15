Tunisie sous les eaux : un déluge record de 82 mm s’abat en seulement 24 heures

La Tunisie est actuellement en proie à de fortes perturbations météorologiques, avec des pluies abondantes touchant plusieurs régions.

Selon l’Institut national de la météorologie, les cumuls de pluie les plus importants ont été enregistrés à Ain Draham, Ksour Essef, Chebba et Dar Allouche.

Cette instabilité persistante affecte principalement le nord et une partie du centre du pays depuis le début de la semaine.

La Tunisie en proie à une perturbation météorologique inédite

Depuis lundi, la Tunisie est confrontée à un phénomène météorologique exceptionnel. Des pluies d’une intensité rare se sont abattues sur plusieurs régions du pays, créant une situation de perturbations météorologiques sans précédent.

سيول تغمر شوارع مدينة « قصور الساف » التونسية بعد أمطار غزيرة وتحذيرات من استمرار التقلبات الجوية في عدة ولايات pic.twitter.com/imADAi9fAC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 14, 2026



Ces informations ont été confirmées par l’Institut national de la météorologie. Les cumuls de pluie les plus importants ont été relevés à Ain Draham avec 82 mm, Ksour Essef avec 55 mm, Chebba avec 49 mm et Dar Allouche avec 41 mm.

Cette instabilité climatique persistante affecte principalement le nord et une partie du centre du pays.

Quels sont les cumuls de pluie enregistrés dans différentes régions ?

Ain Draham a été la région la plus touchée avec un cumul de 82 mm de pluie. Cette quantité d’eau est considérable et témoigne de l’intensité des précipitations. Ksour Essef n’a pas été épargnée non plus, avec un total de 55 mm de pluie.

Les régions de Chebba et Dar Allouche ont également subi d’importantes averses, respectivement 49 mm et 41 mm.

Ces chiffres illustrent bien l’ampleur de cette perturbation météorologique qui affecte principalement le nord et une partie du centre de la Tunisie.

Instabilité persistante : le nord et le centre du pays en alerte !

Cette situation météorologique exceptionnelle s’inscrit dans un contexte d’instabilité persistante qui sévit depuis le début de la semaine. Le nord et une partie du centre du pays sont particulièrement touchés par ces perturbations.

Des épisodes de précipitations localement intenses ont été observés, accentuant l’impact de cette instabilité climatique.

Les autorités restent en alerte face à cette situation qui perdure et continue d’affecter la vie quotidienne des habitants.