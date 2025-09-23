Tunisie Telecom : Leader incontesté en matière de sécurité informatique, découvrez pourquoi

La sécurité informatique est un enjeu majeur pour les entreprises et les particuliers à l’ère du numérique. Tunisie Telecom, opérateur historique de télécommunications, s’est imposé comme un leader incontesté dans ce domaine. Mais quels sont les secrets de cette réussite ? Comment cette entreprise a-t-elle su se démarquer pour offrir une protection optimale à ses utilisateurs ?

Cet article vous propose de découvrir les raisons qui font de Tunisie Telecom un acteur de référence en matière de sécurité informatique. Plongez au cœur de la stratégie de cet opérateur qui place la sécurité de ses clients au centre de ses préoccupations.

Tunisie Telecom décroche la certification internationale du SMSI

En s’alignant sur les normes de sécurité les plus strictes, Tunisie Telecom a récemment obtenu la certification internationale du Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI – ISO/IEC 27001:2022).

Cette reconnaissance, décernée à sa Direction de la Relation Clients (DRC), est le résultat d’un audit de surveillance mené par TÜV Rheinland, un organisme de certification de renommée mondiale.

Elle témoigne de l’engagement continu de l’opérateur téléphonique à améliorer la satisfaction client et à renforcer leur confiance, tout en assurant une protection optimale des données.

L’audit de surveillance par TÜV Rheinland : un gage de qualité

Le rôle crucial joué par TÜV Rheinland, organisme international de certification, dans l’obtention de cette distinction par Tunisie Telecom ne peut être sous-estimé. L’audit de surveillance qu’il a mené a permis d’évaluer la conformité de l’opérateur aux normes rigoureuses de sécurité de l’information et de protection des données.

Les critères d’évaluation utilisés ont couvert les processus de gestion et de prise en charge des clients. Grâce à une démarche qualité initiée depuis plusieurs années et à l’implémentation de pratiques robustes, Tunisie Telecom a réussi à satisfaire ces exigences, confirmant ainsi son statut d’acteur de référence en matière de sécurité de l’information.

La certification ISO/IEC 27001:2022, un engagement pour la sécurité des données clients

La certification ISO/IEC 27001:2022 obtenue par Tunisie Telecom couvre la sécurité de l’information et la protection des données dans les processus de gestion et de prise en charge des clients. C’est une preuve supplémentaire de l’engagement de l’opérateur à renforcer la confiance de ses clients tout en améliorant leur satisfaction.

Cette démarche qualité, initiée depuis plusieurs années, a permis à Tunisie Telecom de mettre en place des pratiques robustes et conformes aux standards internationaux les plus exigeants. Ainsi, l’opérateur se positionne comme un acteur de référence en matière de sécurité de l’information, toujours à la pointe de la technologie.