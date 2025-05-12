Tunisie : Triste nouvelle, le député Nabih Thabet, figure clé des affaires sociales, nous quitte

La Tunisie est en deuil suite à la disparition d’une figure emblématique de son paysage politique. Nabih Thabet, député très engagé dans les affaires sociales, s’est éteint, laissant un grand vide dans le cœur de ses compatriotes. Reconnu pour son dévouement et son implication sans faille, il a marqué de son empreinte l’histoire sociale de la Tunisie.

Retour sur le parcours de cet homme d’exception qui a consacré sa vie au service des autres.

Le Parlement tunisien annonce le décès du député Nabih Thabet

Le Parlement tunisien a fait part, ce vendredi 9 mai, du décès de Nabih Thabet, député et président de la Commission de la santé, de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes en situation de handicap. Représentant de la circonscription de Degache – Hamma El Jerid – Tameghza, au sein du gouvernorat de Tozeur, Thabet était une figure centrale dans l’élaboration des lois relatives aux questions sociales, sanitaires et familiales.

Son engagement indéfectible pour les populations vulnérables et les problématiques de santé publique était largement reconnu et apprécié au sein de l’institution parlementaire. Sa disparition marque un moment de tristesse profonde pour le Parlement, qui a exprimé ses condoléances à sa famille et à tous ceux qu’il a représentés.

Le rôle de Nabih Thabet dans les affaires sociales et sanitaires

Reconnaissance parlementaire de l’engagement de Thabet

Sa disparition a suscité une vive émotion parmi ses pairs qui ont rendu hommage à son dévouement pour les causes qu’il défendait. L’Assemblée a exprimé ses condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qu’il a représentés, priant pour que sa mémoire perdure.