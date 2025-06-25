Tunisie : un modèle de protection sociale partagé au Forum arabe pour l’égalité à Alger

La Tunisie, pays pionnier en matière de protection sociale dans le monde arabe, a été mise à l’honneur lors du récent Forum arabe pour l’égalité qui s’est tenu à Alger. Cette rencontre majeure a permis d’explorer les différentes facettes du modèle tunisien et de comprendre comment il contribue à renforcer l’égalité et la justice sociale. Cet article vous propose une plongée au cœur de ce système de protection sociale unique, reconnu pour son efficacité et sa capacité à répondre aux défis contemporains.

Découvrez comment la Tunisie est parvenue à construire un modèle solide et inclusif, source d’inspiration pour de nombreux pays.

La Tunisie durcit sa législation sur la sous-traitance et les contrats de travail

La Tunisie a franchi une étape importante dans la protection des droits des travailleurs en promulguant une loi qui interdit la sous-traitance abusive dans les secteurs public et privé. Annoncée par le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, lors du quatrième Forum arabe pour l’égalité à Alger, cette nouvelle législation réforme également le cadre juridique des contrats de travail.

Elle proscrit l’usage des contrats à durée déterminée (CDD), sauf pour les emplois saisonniers. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à combattre l’économie informelle, protéger les travailleurs vulnérables et promouvoir l’égalité des chances.

Deux décrets-lois pour renforcer la protection sociale et l’entrepreneuriat féminin

En plus de cette réforme législative, le gouvernement tunisien a adopté deux décrets-lois visant à améliorer la situation des travailleuses agricoles et à stimuler l’entrepreneuriat féminin. Le premier décret-loi concerne le régime de sécurité sociale des ouvrières agricoles. Il prévoit que l’État prendra en charge les cotisations sociales pendant les trois premières années d’activité, à condition qu’elles soient affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Le second décret-loi encourage la création d’entreprises communautaires, dans le but de favoriser l’auto-emploi et de promouvoir l’entrepreneuriat féminin, que ce soit dans des activités traditionnelles ou innovantes. Ces mesures s’inscrivent dans une politique plus large de lutte contre l’économie informelle et de promotion de la justice sociale.

Le Forum arabe pour l’égalité : un levier pour le développement inclusif

Le quatrième Forum arabe pour l’égalité, inauguré par le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui, a été une plateforme de discussion majeure sur la protection sociale dans le monde arabe. Rassemblant des ministres arabes, des experts internationaux et des représentants d’organisations régionales, ce forum a mis en lumière l’importance croissante de la protection sociale comme outil de développement inclusif.

La Tunisie, à travers les réformes annoncées par son ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, s’est positionnée comme un acteur clé dans cette dynamique, en mettant en avant sa stratégie nationale de lutte contre l’économie informelle et de promotion de la justice sociale.