Tunisiens en zone de tensions, un quotidien entre espoir et incertitude à l’épreuve des derniers événements

Face à une situation sécuritaire critique au Liban, le ministère des Affaires étrangères tunisien coordonne le rapatriement de ses ressortissants.

Avec l’aide de l’Office des Tunisiens à l’Étranger et en collaboration avec plusieurs compagnies aériennes, les premiers retours ont déjà eu lieu, tandis que d’autres sont prévus prochainement.

Rapatriement des Tunisiens d’Iran : un défi logistique et humain

Le rapatriement des Tunisiens résidant en Iran a été une opération complexe, tant sur le plan logistique qu’humain.

Sur les 95 Tunisiens vivant actuellement en Iran, 17 ont déjà réussi à rentrer chez eux la semaine dernière.

Cette initiative a été rendue possible grâce à une étroite coordination avec diverses structures concernées. Le suivi de la situation des Tunisiens à l’étranger a joué un rôle crucial dans ce processus.

En effet, c’est grâce à cette surveillance constante que les autorités ont pu organiser efficacement le retour de ces citoyens, répondant ainsi à leur souhait de rentrer en Tunisie.

Evacuation du Liban : une opération complexe et urgente ?

Face à la situation sécuritaire critique au Liban, le ministère des Affaires étrangères et l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE) ont orchestré l’évacuation de 14 Tunisiens via la Jordanie.

Cette décision a été prise suite aux appels lancés par ces ressortissants à la Présidence de la République pour solliciter leur rapatriement.

Sur un total de 100 demandes de rapatriement, ces 14 Tunisiens ont pu rentrer en Tunisie grâce à l’effort conjoint du ministère et de l’OTE.

Des plans sont en cours pour organiser le retour des autres ressortissants par vagues successives lors de prochains vols.

Vivre au Liban : entre vigilance et solidarité tunisienne !

Les 230 Tunisiens résidant au Liban sont principalement répartis entre la banlieue sud de Beyrouth, les villes de Tyr et Sidon, ainsi que certaines régions de l’ouest.

Face à une situation sécuritaire tendue, la mission diplomatique tunisienne a appelé ces citoyens à faire preuve de vigilance et à respecter scrupuleusement les consignes des autorités locales.

Pour assurer leur sécurité et leur fournir des informations en temps réel, une ligne téléphonique d’urgence et une adresse électronique ont été mises en place. Ces outils permettent aux Tunisiens sur place de recevoir des conseils et de l’assistance en cas de besoin.