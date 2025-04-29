Turquie : Révolution dans le tourisme médical prévue pour 2025, voici ce qui va changer

La Turquie, déjà reconnue comme une destination de choix pour le tourisme médical, est sur le point de connaître une véritable révolution dans ce secteur. Des changements majeurs sont prévus pour cette année 2025, qui promettent de transformer l’expérience des patients internationaux. Qu’il s’agisse d’innovations technologiques, de nouvelles infrastructures ou de modifications réglementaires, le paysage du tourisme médical turc est en pleine mutation.

Découvrez dans cet article les principales évolutions à venir et comment elles pourraient influencer votre prochain voyage médical en Turquie.

Boom du tourisme médical en Turquie : les Algériens en première ligne

La Turquie connaît une augmentation significative de son tourisme médical, attirant chaque année des centaines de milliers d’étrangers, dont un nombre croissant d’Algériens. Ces derniers privilégient la Turquie pour divers soins médicaux, notamment les soins dentaires, les interventions de chirurgie esthétique et les traitements de fertilité.

Pour répondre à cette demande croissante, la Turquie a lancé Health Türkiye, une plateforme officielle destinée aux patients internationaux, offrant un accès centralisé et encadré aux soins de santé dans le pays.

Health Türkiye : une révolution dans le tourisme médical

En réponse à l’essor du tourisme médical, la Turquie a mis en place Health Türkiye, une plateforme officielle gérée par International Health Services (USHAS), une entité publique liée au ministère de la Santé turc. Cette initiative vise à offrir un accès centralisé et réglementé aux soins de santé en Turquie.

Tous les services liés au tourisme médical peuvent être suivis via ce portail, permettant aux patients de surveiller les soins qu’ils reçoivent. De plus, pour garantir la qualité des soins, les hôpitaux doivent obtenir une certification internationale de l’Institut turc de qualité et d’accréditation des services de santé (TUSKA).

Les avantages de Health Türkiye pour les patients internationaux

Health Türkiye offre une multitude d’avantages pour faciliter le séjour médical des patients internationaux. Le système permet de demander un devis et un plan de traitement à cinq hôpitaux au maximum, avec une réponse garantie sous 72 heures. Les patients bénéficient également d’un code de réduction sur Turkish Airlines, d’un accueil spécialisé à l’aéroport international d’Istanbul et d’un accès au salon CIP de la compagnie aérienne.

Un centre d’appels multilingue est disponible 24/7 pour répondre à toutes les questions. L’objectif de cette plateforme est de supprimer le stress et la confusion liés à l’organisation d’un séjour médical, en offrant une expérience utilisateur optimale.