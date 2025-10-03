UGTA exige des hausses de salaires étendues au secteur économique et au SNMG : un changement imminent ?

L’UGTA, Union Générale des Travailleurs Algériens, a récemment fait part de ses revendications concernant une augmentation salariale étendue à l’ensemble du secteur économique et au Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

Cette demande pourrait-elle annoncer un changement majeur dans la politique salariale algérienne ? C’est ce que nous allons tenter d’éclaircir dans cet article. Alors que les tensions sociales sont palpables, cette proposition de l’UGTA pourrait bien être le catalyseur d’un renouveau économique tant attendu. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation complexe et potentiellement historique.

L’UGTA salue les mesures économiques annoncées par le président Tebboune

En réponse aux récentes déclarations du président Abdelmadjid Tebboune, l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a exprimé son approbation mardi. Les augmentations de salaires, l’allocation-chômage et les bourses d’étudiants prévues pour 2026 ont été particulièrement bien accueillies.

L’UGTA estime que ces initiatives renforceront l’autonomie politique et économique de l’Algérie, tout en consolidant la cohésion sociale et le front intérieur. La centrale syndicale a également souligné l’importance de ces mesures pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens et consolider les acquis sociaux.

Les espoirs de l’UGTA pour une extension des augmentations salariales au secteur économique

L’UGTA a exprimé son espoir que les hausses de salaires prévues pour 2026 soient étendues au secteur économique. L’organisation syndicale souhaite également une augmentation du Salaire national minimum garanti (SNMG), considéré comme un régulateur des revenus et un garant du pouvoir d’achat.

Parallèlement, l’UGTA appelle à une revalorisation des pensions et des allocations de retraite. Ces revendications ont été formulées lors d’une réunion des secrétaires généraux des unions de wilaya et des fédérations nationales, tenue à Zéralda (Alger) avec le secrétariat national.

Engagement de l’UGTA pour une économie productive et le dialogue social

L’UGTA a exprimé sa satisfaction face aux résultats positifs présentés par le président Tebboune concernant la situation économique du pays. L’organisation syndicale insiste sur la nécessité de construire une économie productive non dépendante des hydrocarbures et de stimuler le développement de divers secteurs.

Par ailleurs, l’UGTA réaffirme son engagement indéfectible en faveur du dialogue social, considéré comme un choix stratégique essentiel. Dans cette optique, elle a mis en place un comité chargé d’élaborer un projet de révision des statuts et du règlement intérieur de l’Union, ainsi qu’un comité de réflexion pour travailler sur la révision de la loi 02-23 relative à l’exercice du droit syndical.