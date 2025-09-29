Ultra Mirage 2025 : Tozeur enflamme le désert tunisien avec un trail international époustouflant

L’Ultra Mirage 2025 a récemment illuminé le désert tunisien de Tozeur, offrant un spectacle sportif international d’une rare intensité. Cette compétition de trail, qui attire des coureurs du monde entier, a su se démarquer par son cadre exceptionnel et ses défis hors normes.

L’événement a non seulement mis en valeur la beauté sauvage du désert tunisien, mais a également permis de mettre en lumière l’endurance et la détermination des participants. Préparez-vous à découvrir les moments forts de cette course époustouflante qui a marqué l’année 2025.

L’Ultra Mirage El Djérid 2025 : une édition record

La 9e édition de l’Ultra Mirage El Djérid, qui s’est déroulée en 2025, a marqué un tournant majeur dans l’histoire de cet événement sportif, culturel et social. Avec un nombre record de 500 participants venus de 29 pays différents, cette édition a témoigné de la popularité croissante de cette course à l’échelle internationale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LESSGERIT® (@lessgerit)



Le changement de parcours autour du lac Chamsa a ajouté un nouveau défi pour les coureurs, avec trois distances proposées pour convenir à tous les niveaux. Au-delà de l’aspect sportif, cette édition a également offert une immersion culturelle profonde et un engagement social significatif, faisant de l’Ultra Mirage El Djérid bien plus qu’une simple course.

Une expérience complète : au-delà de la course

L’Ultra Mirage El Djérid ne se limite pas à une compétition sportive, c’est une véritable expérience globale. Le village de départ est un lieu animé où les participants peuvent profiter d’une scène DJ et d’un food court.

L’accueil est irréprochable, garantissant que chaque participant reparte avec le sourire, peu importe la distance parcourue. Assurances Biat, partenaire historique de l’événement, joue un rôle essentiel dans cette réussite.

Son implication va bien au-delà du soutien financier, elle s’inscrit dans une démarche RSE ambitieuse, contribuant notamment à l’aménagement d’infrastructures éducatives locales. Ainsi, l’Ultra Mirage El Djérid est non seulement un événement sportif majeur, mais aussi un catalyseur de développement pour la région du Djérid.

Un impact local et international significatif

L’Ultra Mirage El Djérid est plus qu’une course, c’est un moteur de développement pour la région du Djérid. Les artisans locaux, en particulier les femmes, bénéficient d’une visibilité précieuse en exposant leurs créations dans le village de la course.

Chaque participant repart avec un souvenir confectionné localement, renforçant l’aspect culturel de l’événement. L’afflux de visiteurs dynamise l’économie locale et valorise les savoir-faire traditionnels. Au-delà des frontières tunisiennes, l’Ultra Mirage s’impose comme un rendez-vous incontournable du trail international, faisant rayonner le Sud tunisien sur la scène mondiale.