Un ancien du Napoli pourrait bientôt rejoindre la JSK, les fans s’interrogent

La JSK se prépare activement pour son stage en Slovénie, avec un intérêt marqué pour Zinedine Machach, milieu franco-algérien de 30 ans.

Un rapprochement est en cours, bien que le salaire reste un point de discussion. Machach, fort de son expérience internationale, pourrait renforcer l’équipe sous Karim Belhocine.

La JSK en quête de renforts avant la Slovénie

Avant de partir pour son stage en Slovénie, la JSK s’active sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Le club montre un intérêt particulier pour Zinedine Machach, un milieu franco-algérien de 30 ans.

🟡 𝗭𝗜𝗡𝗘́𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗔𝗖𝗛 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗝𝗦𝗞 : 𝗖̧𝗔 𝗦𝗘 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 ! 🔜🔰 Des négociations avancées sont en cours avec l’ancien joueur de l’OM et du Napoli après son départ de Berkane. 🗣️ 🗞️ Compétition pic.twitter.com/hdrCKXvlel — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) July 25, 2026



Yazid Mansouri, directeur sportif, joue un rôle clé dans ce rapprochement, espérant que Machach apportera une nouvelle dimension au milieu de terrain sous la direction de Karim Belhocine.

Ce transfert potentiel est crucial pour améliorer la qualité de l’équipe. Machach, avec son expérience internationale, pourrait devenir un atout majeur pour encadrer les jeunes talents et répondre aux exigences du championnat algérien.

Un parcours international séduisant

Zinedine Machach a construit une carrière riche et variée, évoluant dans plusieurs pays. Formé à l’Olympique de Marseille, il s’est fait connaître à Toulouse avant de poursuivre son aventure en Italie avec Naples, Capri, Crotone et Cosenza.

Il a également joué aux Pays-Bas, en Hongrie, en Australie et plus récemment au Maroc avec la RS Berkane. Cette expérience internationale attire la JSK, qui voit en lui un mentor potentiel pour ses jeunes joueurs.

Malgré l’intérêt mutuel, le salaire reste un point de discorde majeur. Les négociations se poursuivent pour trouver un terrain d’entente qui satisfera les deux parties.

Si un accord est trouvé rapidement, Machach pourrait rejoindre l’équipe pour le stage en Slovénie, intégrant ainsi pleinement la préparation estivale du club.

Un accord financier crucial pour le transfert

Pour finaliser le transfert de Zinedine Machach à la JSK, il est impératif de parvenir à un accord financier qui convienne à la fois au joueur et au club.

Les discussions actuelles se concentrent sur ce point essentiel, car un compromis rapide permettrait à Machach de rejoindre l’équipe pour le stage de préparation en Slovénie.

L’urgence de la situation est palpable, car intégrer Machach dès le début de la préparation estivale serait un atout considérable pour la JSK. L’enthousiasme autour de ce transfert potentiel souligne l’importance de conclure les négociations dans les meilleurs délais.