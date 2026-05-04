Un ancien président rejoint la liste des détenus, la FAF sous le choc

Djahid Zefizef, ancien président de la Fédération algérienne de football, se retrouve au cœur d’une tourmente judiciaire.

Placé en détention provisoire, il est impliqué dans une enquête pour corruption financière. Cette affaire, qui s’ajoute à ses antécédents, pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière déjà controversée.

La mise en détention provisoire de Djahid Zefizef

Djahid Zefizef, ancien président de la Fédération algérienne de football, a été placé en détention provisoire par le juge d’instruction du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption financière liés à la gestion de la société Frigomedit, spécialisée dans le froid industriel.

🚨🇩🇿 L’ancien président de la FAF Zefzef placé en détention provisoire. Il a été mis en mandat de dépôt dans une affaire hors football. Affaire à suivre… 😮 pic.twitter.com/NrjAiFTG8C — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) April 28, 2026



Les investigations ont révélé des irrégularités financières présumées durant la période où Zefizef était à la tête de l’entreprise.

Incarcéré à l’établissement pénitentiaire de Koléa, Zefizef est accompagné de six autres personnes mises en cause.

Cette affaire s’ajoute à d’autres démêlés judiciaires pour Zefizef, qui était déjà sous contrôle judiciaire pour des questions liées à la gestion de la FAF. L’enquête reste ouverte, et d’autres développements sont attendus dans ce dossier complexe.

Les raisons de l’enquête autour de Zefizef

Djahid Zefizef est au centre de l’enquête pour corruption en raison de sa gestion passée de la société Frigomedit, où des irrégularités financières ont été suspectées.

Près de 60 personnes ont été auditionnées, et plusieurs ont été déférées devant le juge d’instruction, soulignant l’ampleur de l’affaire. Ces auditions visent à éclaircir les responsabilités de chacun dans cette affaire complexe.

En outre, Zefizef traîne un passé judiciaire chargé, étant déjà sous contrôle judiciaire pour des affaires liées à la Fédération algérienne de football.

Ses liens avec d’anciens dirigeants du football algérien, tels que Kheireddine Zetchi, ajoutent une dimension supplémentaire à l’enquête. Ces éléments renforcent l’intérêt des autorités judiciaires pour son cas.

Un parcours entaché

L’ascension de Djahid Zefizef à la présidence de la Fédération algérienne de football en 2022 avait suscité de nombreux espoirs pour le renouveau du football national.

Cependant, son mandat a été de courte durée, se terminant par une démission en 2023 après son échec à intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football.

Cet échec a marqué le début d’une série de revers pour Zefizef, dont la réputation a été sérieusement compromise par les affaires judiciaires.

La nouvelle affaire de corruption financière a encore terni son image, affectant ses relations avec d’autres dirigeants du football.

Les soupçons d’irrégularités financières ont non seulement entaché sa carrière, mais ont également isolé Zefizef sur la scène footballistique algérienne.

Sa crédibilité en tant que dirigeant est désormais remise en question, rendant difficile toute tentative de réhabilitation dans le milieu sportif.