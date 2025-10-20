Un avion renversé par la tempête dans le sud de l’Algérie et des images impressionnantes circulent en ligne

Un épisode météorologique d’une intensité exceptionnelle a provoqué un incident spectaculaire dans le sud de l’Algérie.

Un avion appartenant à Air Express Algeria a été littéralement renversé par de puissantes rafales de vent alors qu’il était stationné sur le tarmac d’un aéroport pétrolier isolé.

Un petit avion renversé par la force du vent

Des orages d’une rare intensité ont frappé le sud algérien, notamment le champ pétrolier du gisement de Ourhou, dans le bassin de Berkine, à environ 200 kilomètres au sud de Hassi Messaoud.

Les rafales sont arrivées très vite, presque sans signe avant-coureur. Dans ces régions, on sait que le vent peut tout changer en quelques minutes. Mohamed, 42 ans, technicien pétrolier

Sur cette base logistique exploitée par Sonatrach, un avion de type Let L-410 Turbolet, immatriculé 7T-VAJ, était stationné lorsqu’il a été renversé par les rafales.



Ce petit biturbopropulseur tchèque, robuste et conçu pour opérer dans des zones isolées, est utilisé pour le transport du personnel de l’industrie pétrolière. L’incident n’a heureusement fait aucune victime l’avion était vide au moment de la tempête.

Une compagnie spécialisée dans les zones isolées

Créée en 2002, Air Express Algeria est une compagnie privée algérienne basée à Hassi Messaoud. Elle assure le transport régulier des travailleurs vers les champs pétroliers du sud, mais aussi des évacuations sanitaires, des vols privés et du fret léger.

Sa flotte est composée d’appareils adaptés aux conditions extrêmes pistes courtes, chaleur élevée, vents forts et terrains difficiles.

Le Let L-410 Turbolet est notamment apprécié pour sa maniabilité et sa capacité à décoller et atterrir sur de très petites distances, ce qui en fait un atout dans les zones désertiques et peu accessibles.

Les vents violents, un risque sous-estimé

Lorsqu’un avion est cloué au sol, des mesures strictes doivent être mises en place pour éviter tout déplacement accidentel : cales sous les roues, sangles de fixation et positionnement précis des gouvernes. Ces dispositifs permettent de stabiliser l’appareil même en cas de rafales soudaines.

Dans le cas présent, les circonstances exactes n’ont pas encore été déterminées. Les premières hypothèses évoquent une tempête rapide ayant surpris l’équipage, empêchant l’application des procédures de sécurité prévues.

Cet incident spectaculaire rappelle à quel point les conditions météorologiques extrêmes peuvent représenter une menace, même pour des avions conçus pour les environnements difficiles.