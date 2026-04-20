Agrodrive, sous la direction de Benyoucef Derkaoui, renforce le parc national de matériel agricole avec l’ajout de 1850 tracteurs et 531 moissonneuses-batteuses.

Cette initiative, qui comprend une formation pour les conducteurs de machines agricoles, vise à moderniser la filière céréalière et à réduire les pertes de céréales.

Un partenariat avec la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) soutient également cette démarche.

Agrodrive, un acteur majeur dans la modernisation de l’agriculture française

Agrodrive, sous la direction de Benyoucef Derkaoui, joue un rôle crucial dans la modernisation du secteur agricole français.

L’entreprise a récemment annoncé l’ajout de 1850 tracteurs et 531 moissonneuses-batteuses au parc national de matériel agricole.

Cette initiative fait suite à un recensement révélant l’obsolescence du parc existant, nécessitant une action urgente pour le renforcer.

Derkaoui a souligné que parmi ces nouvelles machines, 331 sont produites localement avec un taux d’intégration de 75%.

Les 200 unités restantes seront importées, contribuant ainsi à la diversification et à la modernisation du parc national de machines agricoles.

Formation des conducteurs de machines agricoles : un enjeu majeur

Dans le cadre de cette modernisation, une initiative de formation des conducteurs de machines agricoles a été lancée.

Cette formation vise à améliorer la conduite, le réglage de précision et la maintenance des machines, compétences essentielles pour optimiser l’utilisation du nouveau matériel. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de la filière céréalière.

L’objectif est de réduire les pertes de céréales à des niveaux compris entre 3 et 5%, permettant ainsi de récupérer jusqu’à 40.000 tonnes de céréales par an.

L’innovation financière au service de l’agriculture : le cas du Crédit fournisseur

Le « Crédit fournisseur » est une innovation financière lancée pour faciliter l’acquisition de produits de protection phytosanitaire sans paiement préalable.

Cette initiative vise à réduire les pertes de production, souvent dues aux maladies végétales, qui peuvent atteindre jusqu’à 40%. Elle offre également un soutien précieux aux agriculteurs aux ressources limitées.

Par ailleurs, une convention-cadre de partenariat a été signée entre la CNMA et Agrodrive. Cette convention définit les modalités de couverture assurantielle au profit d’Agrodrive et de ses unités opérationnelles.

En 2025, les cotisations à la CNMA ont dépassé 15,2 milliards de dinars, témoignant de l’engagement fort des deux entités en faveur de l’agriculture.