Un changement de cap pour Algérie Ferries, la liaison Oran-Marseille suspendue temporairement

Face à des conditions météorologiques défavorables, Algérie Ferries modifie son programme de traversées maritimes.

La liaison très prisée entre Oran et Marseille, prévue initialement le 24 décembre 2025, est reportée pour garantir la sécurité des voyageurs. Des mesures d’accompagnement sont mises en place pour informer et assister les passagers concernés.

Modification du programme de traversées d’Algérie Ferries

Face à des conditions météorologiques défavorables, Algérie Ferries a récemment revu le planning de ses traversées maritimes.

Cette décision, annoncée le 23 décembre 2025, concerne notamment la liaison entre Oran et Marseille, initialement prévue pour le lendemain. Pour assurer la sécurité des passagers et maintenir des conditions de voyage optimales malgré les intempéries, la compagnie a décidé de reporter cette traversée.

Cette mesure affecte un grand nombre de voyageurs inscrits pour ce trajet, particulièrement fréquenté durant les fêtes de fin d’année. Malgré les inquiétudes suscitées par ce report, Algérie Ferries a pris toutes les dispositions nécessaires pour minimiser les désagréments.

Impact du report sur les voyageurs de la liaison Oran-Marseille

Le report de cette traversée très prisée pendant la période festive a suscité des préoccupations parmi les passagers.

Le report m’a surpris, mais quand on voyage en mer, la sécurité passe avant tout. J’avais prévu de partir pour les fêtes, mais je préfère attendre plutôt que naviguer dans de mauvaises conditions. Amir, 42 ans, commerçant

Toutefois, Algérie Ferries a mis en place des mesures pour atténuer les désagréments. Les voyageurs concernés sont invités à se présenter au port d’Oran le vendredi 26 décembre, entre 6h00 et 9h00 pour l’enregistrement.

En dépit de ce changement, la compagnie maritime assure que la sécurité des passagers reste sa priorité. Elle continue de surveiller attentivement les conditions météorologiques et communiquera toute modification supplémentaire à ses clients.

Les mesures d’accompagnement d’Algérie Ferries

Pour accompagner ses clients face à ces changements, Algérie Ferries a mis en place une ligne téléphonique dédiée.

Le fait qu’Algérie Ferries communique régulièrement rassure. Même si le changement n’est jamais simple, on se sent mieux informé et accompagné. Talya, 35 ans, voyageuse régulière

Cette initiative permet aux passagers de se renseigner davantage sur la situation et d’obtenir des réponses à leurs questions.

De plus, la compagnie maritime communique activement avec ses clients concernant l’évolution des conditions météorologiques et les éventuelles modifications de programme. Ces mesures visent à garantir un voyage sûr et agréable pour tous les passagers malgré les aléas climatiques.