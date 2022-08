Un chercheur lance une université privée en Algérie – Quel est le but ?

Dernièrement, la toile a été animée par un chercheur d’origine algérien, Belgacem Haba, qui a mis en place sa propre université privée dans le pays. Mais qui est-il ? Et quel est son objectif ?

Belgacem Haba est un scientifique d’origine algérienne de grande renommée. Il est né à El Meghaier et y a grandi. Haba a obtenu son diplôme en physique à l’université algérienne de Bab Ezzouar. Mais il a décidé de continuer ses études et de faire carrière aux Etats-Unis d’Amérique en 1980. En effet, il a obtenu une bourse d’étude de l’Etat algérien, avec laquelle il a pu décrocher le grade de master en science des matériaux et de l’ingénierie.

Algerian Scientist and Inventor, Prof. Dr. Belgacem Haba has over 1,500 patents worldwide.

He registered his 1,500th patent and 500th US patent in 2020.

He was among the World's Top 100 Inventors in 2008, 2012 2014, 2015.

He was a senior staff at Google Data Center Platform. pic.twitter.com/AROUFG5SCU

