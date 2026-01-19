Un ciel plus ouvert entre la France et l’Algérie avec une nouvelle liaison aérienne en perspective

Un accord de principe a été récemment conclu pour l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne entre la France et l’Algérie.

Cette liaison, qui répond à une demande croissante de vols directs entre les deux pays, sera principalement axée sur l’aéroport de Caen-Carpiquet.

Le projet, soutenu par le Consulat d’Algérie à Pontoise, vise à faciliter les déplacements de la diaspora franco-algérienne et subsaharienne en Normandie.

Une nouvelle ligne aérienne France-Algérie : un accord de principe officialisé

Cet accord a été formalisé lors d’une rencontre avec les responsables des aéroports normands, dont Mme Fanny Charles, directrice générale du groupe SEALAR, et Mme Marilyn Haize Hagron, directrice des aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville.

Grâce à cet accord, l’aéroport de Caen-Carpiquet est privilégié pour le développement de cette liaison aérienne.

Pourquoi l’aéroport de Caen-Carpiquet a-t-il été choisi comme prioritaire ?

La sélection de l’aéroport de Caen-Carpiquet comme point de départ privilégié pour cette nouvelle liaison aérienne s’explique par plusieurs facteurs.

D’une part, il bénéficie d’un soutien institutionnel fort, témoignant de la reconnaissance du potentiel de cette ligne.

D’autre part, sa situation géographique en Normandie le place au cœur d’une région où la demande pour des vols directs vers l’Algérie est particulièrement élevée.

Le projet est porté par Adda Khoualed et Amine Gaouar, qui ont souligné l’importance de cette initiative pour faciliter les déplacements de la diaspora algérienne en Normandie.

Le Consulat d’Algérie à Pontoise apporte également son soutien actif à ce projet, contribuant à son avancement auprès des autorités françaises et algériennes.

Quels bénéfices attendus de cette nouvelle liaison aérienne ?

Cette nouvelle ligne aérienne vise principalement à faciliter les déplacements de la diaspora franco-algérienne et subsaharienne en Normandie.

Elle contribuera également à renforcer les liens économiques et culturels entre la France et l’Algérie. Des vols réguliers sont prévus entre Caen-Carpiquet et trois grandes villes algériennes : Alger, Oran et Constantine.

Le calendrier précis du lancement des premiers vols reste à déterminer, mais une ouverture prochaine est envisagée. Les initiateurs du projet envisagent également d’étendre la ligne vers d’autres destinations en Algérie, en fonction de la demande.