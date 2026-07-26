Un club russe de renom s’intéresse à Ramdaoui, une opportunité inattendue pour le joueur

Un club russe de renom s'intéresse à Ramdaoui, une opportunité inattendue pour le joueur

Mohamed Amine Ramdaoui, jeune attaquant prometteur de 20 ans, fait parler de lui sur la scène footballistique.

Après un séjour en Russie, il explore de nouvelles opportunités en Europe. Son parcours impressionnant avec le Paradou AC et l’intérêt de clubs prestigieux suscitent l’attention des amateurs de football.

Un séjour en Russie qui ne se termine pas comme prévu

Mohamed Amine Ramdaoui, jeune attaquant prometteur, avait initialement envisagé de rejoindre le club Baltika Kaliningrad.


Les modalités de transfert étaient alléchantes : un paiement de 1,2 million d’euros en deux versements et 30% à la revente. Ces conditions satisfaisaient pleinement le Paradou AC, son club actuel.

Cependant, Ramdaoui a finalement renoncé à cet accord. L’environnement isolé de Kaliningrad ne lui convenait pas, ce qui l’a poussé à reconsidérer sa décision.


Cette enclave russe, éloignée de tout, ne correspondait pas à ses attentes personnelles et professionnelles.

Une opportunité en or avec le Zenit Saint-Petersburg

Le Zenit Saint-Petersburg, champion de Russie, pourrait offrir à Ramdaoui une chance inespérée de briller sur la scène européenne.


Avec l’achat récent de Felipe Augusto pour 15 millions d’euros, le club montre son ambition de renforcer son attaque. Le départ potentiel de l’international russe Sobolev ouvre une place que Ramdaoui pourrait idéalement combler.

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En parallèle, Ramdaoui dispose encore d’un mois pour évaluer d’autres propositions, notamment en Europe. Cette période lui permet de peser ses options et de choisir le meilleur projet pour sa carrière, tout en gardant un œil sur l’opportunité russe.

Un avenir prometteur pour Ramdaoui

Malgré l’échec du transfert vers l’USM Alger, en raison de désaccords entre Saïd Allik et le président du club, Mohamed Amine Ramdaoui reste un joueur très convoité.

Ses performances impressionnantes avec le Paradou AC, où il a marqué 10 buts lors de la saison 2025/2026, témoignent de son talent indéniable.

Avec des opportunités qui se profilent à l’horizon, notamment en Europe, Ramdaoui est à la recherche du projet idéal pour sa carrière.

Sa capacité à s’adapter et à performer pourrait bien lui ouvrir les portes d’un club prestigieux, lui permettant de franchir un nouveau cap.

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Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.