Un club russe de renom s’intéresse à Ramdaoui, une opportunité inattendue pour le joueur

Mohamed Amine Ramdaoui, jeune attaquant prometteur de 20 ans, fait parler de lui sur la scène footballistique.

Après un séjour en Russie, il explore de nouvelles opportunités en Europe. Son parcours impressionnant avec le Paradou AC et l’intérêt de clubs prestigieux suscitent l’attention des amateurs de football.

Un séjour en Russie qui ne se termine pas comme prévu

Mohamed Amine Ramdaoui, jeune attaquant prometteur, avait initialement envisagé de rejoindre le club Baltika Kaliningrad.

🚨💣 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗘𝗟 𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗥𝗔𝗠𝗗𝗔𝗢𝗨𝗜 𝗦𝗘 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗨𝗦𝗦𝗜𝗘 🇷🇺 ✍️ L’international algérien U23 Mohamed El Amine Ramdaoui (2005) devrait s’engager avec le FC Baltika. 💰 Le club russe aurait transmis une offre d’environ 1,5 M€ au Paradou… pic.twitter.com/K5KYNYkthj — Icosium FC (@IcosiumFC) July 19, 2026



Les modalités de transfert étaient alléchantes : un paiement de 1,2 million d’euros en deux versements et 30% à la revente. Ces conditions satisfaisaient pleinement le Paradou AC, son club actuel.

Cependant, Ramdaoui a finalement renoncé à cet accord. L’environnement isolé de Kaliningrad ne lui convenait pas, ce qui l’a poussé à reconsidérer sa décision.

𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗨𝟮𝟯 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗘𝗟 𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗥𝗔𝗠𝗗𝗔𝗢𝗨𝗜 𝗔̀ 𝗕𝗔𝗟𝗧𝗜𝗞𝗔 𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗢𝗧𝗘́ ! ❌🇷🇺 Alors que le joueur se trouvait en Russie depuis trois jours, les négociations concernant les modalités de paiement entre… pic.twitter.com/C6CC8zQbNv — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) July 24, 2026



Cette enclave russe, éloignée de tout, ne correspondait pas à ses attentes personnelles et professionnelles.

Une opportunité en or avec le Zenit Saint-Petersburg

Le Zenit Saint-Petersburg, champion de Russie, pourrait offrir à Ramdaoui une chance inespérée de briller sur la scène européenne.

🟢 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗥𝗔𝗠𝗗𝗔𝗢𝗨𝗜 𝗜𝗡𝗧𝗘́𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗭𝗘́𝗡𝗜𝗧𝗛 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧 𝗣𝗘𝗧𝗘𝗥𝗦𝗕𝗢𝗨𝗥𝗚 ! 🇷🇺🔍 Après l’échec de son transfert au Baltika Kaliningrad, c’est au tour du champion de Russie en titre qui se met sur le dossier. 👀 🗞️ @DZfoot (🥇) pic.twitter.com/T8zd17NXos — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) July 25, 2026



Avec l’achat récent de Felipe Augusto pour 15 millions d’euros, le club montre son ambition de renforcer son attaque. Le départ potentiel de l’international russe Sobolev ouvre une place que Ramdaoui pourrait idéalement combler.

En parallèle, Ramdaoui dispose encore d’un mois pour évaluer d’autres propositions, notamment en Europe. Cette période lui permet de peser ses options et de choisir le meilleur projet pour sa carrière, tout en gardant un œil sur l’opportunité russe.

Un avenir prometteur pour Ramdaoui

Malgré l’échec du transfert vers l’USM Alger, en raison de désaccords entre Saïd Allik et le président du club, Mohamed Amine Ramdaoui reste un joueur très convoité.

Ses performances impressionnantes avec le Paradou AC, où il a marqué 10 buts lors de la saison 2025/2026, témoignent de son talent indéniable.

Avec des opportunités qui se profilent à l’horizon, notamment en Europe, Ramdaoui est à la recherche du projet idéal pour sa carrière.

Sa capacité à s’adapter et à performer pourrait bien lui ouvrir les portes d’un club prestigieux, lui permettant de franchir un nouveau cap.