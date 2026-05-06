Les musées français s’engagent dans une vérification minutieuse de l’origine de leurs collections, notamment celles acquises durant l’ère coloniale.

Le musée d’Angoulême, avec ses 3 200 objets, suscite des interrogations, tandis qu’une nouvelle loi sur la restitution des biens culturels spoliés est en cours d’examen par le Parlement.

Enquête sur la provenance des objets : un enjeu crucial pour les musées français

Les musées français redoublent d’efforts pour vérifier l’origine de leurs collections, notamment celles acquises durant la période coloniale.

L’enquête de FranceInfo met en lumière cette quête de transparence, illustrée par le cas d’un collier d’amulettes exposé à Angoulême, dont la légitimité d’acquisition est remise en question.

Ces vérifications sont essentielles pour réévaluer la perception du patrimoine exposé en France. Elles pourraient influencer les débats sur la restitution des biens culturels, alors que le Parlement examine une loi sur les biens coloniaux spoliés.

Le musée d’Angoulême et le legs controversé du docteur Lhomme

Le musée d’Angoulême abrite une collection de 3 200 objets, dont l’origine suscite des interrogations.

Parmi ces pièces, le legs du docteur Lhomme, un médecin charentais des années 1930, est particulièrement controversé.

Ce dernier, qui n’a jamais voyagé, a acquis des objets dont la provenance reste floue, soulevant des doutes sur leur légitimité.

Un exemple frappant est le collier d’amulettes exposé, suspecté d’avoir été volé à Sétif par un lieutenant français.

Cette découverte met en lumière les défis auxquels font face les musées pour garantir l’authenticité de leurs collections.

Une loi en examen : des avancées limitées pour l’Algérie

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale française, la loi sur la restitution des biens culturels spoliés est actuellement en cours d’examen. Bien qu’elle ouvre la voie à la restitution de certains objets, son impact pour l’Algérie reste limité.

En effet, des pièces emblématiques comme le sabre de l’émir Abd El-Kader et le canon Baba Merzoug ne sont pas couvertes par cette législation.

Cependant, d’autres objets tels que le caftan et des manuscrits de l’émir, ainsi que des fanions et la clé de la ville de Laghouat, pourraient être restitués. Bien que ces restitutions soient significatives, elles demeurent politiquement modestes face aux attentes algériennes.