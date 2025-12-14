Un coup de pouce monumental de la Ministre de la Culture pour redonner vie à un joyau de Constantine

L’État algérien investit dans la restauration de la Vieille Ville de Constantine, avec l’ambition de préserver son patrimoine tout en la modernisant.

Cette initiative vise à dynamiser le tourisme et la culture locale, sous l’impulsion de la Ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Ben Doudah. Un projet phare : la transformation de Dar El Ibdaâ en musée dédié à l’histoire et aux arts de Constantine.

Investissement majeur pour la renaissance de la vieille ville de Constantine

Dans une démarche stratégique de préservation et de valorisation du patrimoine culturel, l’État algérien a annoncé un investissement conséquent pour la restauration de la Vieille Ville de Constantine.


Cette initiative, portée par Mme Malika Ben Doudah, Ministre de la Culture et des Arts, vise à moderniser cette cité historique tout en respectant son identité architecturale.

L’objectif est de transformer Constantine en un centre culturel et touristique dynamique, capable d’impulser un développement social et économique positif dans la région.

La ministre, accompagnée du Wali de la wilaya, a visité le chantier de restauration de la Zaouïa Tidjania inférieure, soulignant l’importance de préserver ce monument emblématique.

Constantine, un futur pôle culturel et touristique dynamique

En faisant de Constantine un centre culturel et touristique actif, l’objectif est de stimuler le développement socio-économique de la région.

Cette transformation pourrait attirer des visiteurs du monde entier, générant ainsi des revenus supplémentaires pour la ville et ses habitants.

De plus, en mettant en valeur le patrimoine unique de Constantine, cette initiative pourrait également renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté parmi les résidents locaux, contribuant ainsi à l’amélioration de la cohésion sociale.

La Ministre de la Culture au cœur de l’action

Mme Malika Ben Doudah, Ministre de la Culture et des Arts, a visité le chantier de restauration de la Zaouïa Tidjania inférieure, un monument spirituel et culturel essentiel à la mémoire nationale.

 

Elle a également inspecté la Maison de la Création (Dar El Ibdaâ), une structure dédiée à la création artistique et culturelle.

Suite à sa visite, la Ministre a donné des instructions pour transformer Dar El Ibdaâ en un musée dédié à l’histoire et aux arts de Constantine. Avant cette transformation annoncée, Dar El Ibdaâ était un centre culturel offrant un cadre privilégié pour les créateurs et artistes.

