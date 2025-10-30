Un décret en préparation pour alléger le fardeau des crédits d’investissement : ce que cela signifie pour vous

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a récemment présidé une réunion gouvernementale axée sur plusieurs projets de décrets exécutifs touchant les secteurs des finances, des transports et de l’urbanisme.

Ces propositions visent notamment à stimuler l’investissement, améliorer la mobilité des personnes handicapées et faire progresser le développement de la nouvelle ville de Sidi Abdallah.

Vers une révolution du financement des projets d’investissement ?

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a dirigé une réunion gouvernementale axée sur l’examen de divers projets de décrets exécutifs touchant les secteurs financiers, des transports et urbains.

Un point central de cette réunion était le projet de décret visant à diminuer le taux d’intérêt et une portion de la marge bénéficiaire sur les prêts accordés pour le financement des projets d’investissement.

80 % de réduction possible sur les tarifs de transport pour les personnes handicapées, selon le taux d'incapacité.

Ce projet de décret vise à assurer une équité entre les différents outils de financement en élargissant le mécanisme de soutien public à l’investissement. Il s’agit d’une initiative qui pourrait révolutionner le financement des projets d’investissement.

Quels avantages pour les projets stratégiques et structurants ?

Le projet de décret introduit un dispositif spécifique de réduction du taux d’intérêt pour les projets d’investissement stratégiques et structurants.

Cette mesure vise à stimuler le financement des grands projets, essentiels pour la croissance économique nationale.

En abaissant le coût du crédit, l’État espère encourager les investissements dans des projets d’envergure qui peuvent avoir un impact significatif sur le développement économique du pays. C’est une initiative qui pourrait dynamiser l’économie en favorisant la réalisation de projets structurants.

Amélioration de la mobilité quotidienne des personnes handicapées : qu’est-ce qui change ?

Un autre projet de décret examiné lors de cette réunion concerne les modalités de bénéfice des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnateurs de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport.

Avant, je dépensais une grande partie de mon salaire dans les trajets quotidiens. Avec la réduction de 80 %, je peux enfin me déplacer librement sans craindre la fin du mois.

Atika, 42 ans, employée de bureau à Alger

Ce texte s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap.

Il vise à améliorer leur mobilité quotidienne, renforcer leur autonomie et favoriser leur insertion sociale et économique. Il prévoit notamment la gratuité du transport public urbain et une réduction de 80 % sur les autres moyens de transport intérieur, selon le taux d’incapacité.