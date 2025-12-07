Un député fustige Air Algérie pour ses tarifs de vols de fin d’année jugés astronomiques

Abdelouahab Yagoubi, élu représentant les Algériens de l’étranger, dénonce la politique tarifaire « indéfendable » d’Air Algérie durant les fêtes.

500 € Billets aller-retour Un montant fréquemment constaté pour les vols France–Algérie à la fin de l’année 2025, confirmant la tension tarifaire dénoncée.

Il pointe du doigt une gestion aérienne problématique et un « traitement indigne » de la diaspora algérienne, dans un contexte de hausse marquée des tarifs des vols entre l’Europe et l’Algérie.

Abdelouahab Yagoubi, un élu au front contre Air Algérie

Abdelouahab Yagoubi, député représentant les Algériens résidant à l’étranger, a récemment exprimé son mécontentement face à la politique tarifaire de la compagnie nationale Air Algérie durant la période des fêtes.

Selon lui, les prix pratiqués sont « indéfendables », une accusation qu’il a portée sur les réseaux sociaux. Il estime que ces tarifs exorbitants reflètent des problèmes plus profonds dans la gestion du transport aérien algérien.

Yagoubi, qui représente la circonscription de Paris pour la communauté algérienne à l’étranger, a dénoncé ce qu’il considère comme un « traitement indigne » de la diaspora algérienne. Il remet en question la durée de cette situation et demande : « Quand cesseront l’irresponsabilité et l’indifférence ? ».

Tarifs exorbitants pendant les fêtes

Le député pointe également du doigt les tarifs pratiqués par Air Algérie durant les fêtes, qu’il juge exorbitants et injustifiables économiquement pour une compagnie financée par l’argent public.

Selon lui, la diaspora ne doit pas servir de variable d’ajustement budgétaire pour compenser une gestion défaillante.

La diaspora algérienne : victime d’une gestion défaillante ?

Yagoubi insiste sur le fait que la diaspora ne devrait pas être utilisée comme une « variable d’ajustement budgétaire » pour compenser une mauvaise gestion. Il réclame plus de respect, de transparence et de considération pour les Algériens de l’étranger.



Des recherches confirment une hausse significative des tarifs des vols entre la France et l’Algérie pour la fin de l’année 2025, avec des billets aller-retour souvent supérieurs à 500 euros, corroborant ainsi les revendications de Yagoubi.