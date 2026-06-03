Un député interpelle Tebboune sur les prix des vols France-Algérie qui inquiètent la diaspora

Les prix des billets d’avion entre la France et l’Algérie continuent de susciter des préoccupations au sein de la diaspora algérienne, surtout à l’approche de l’été.

Le député Abdelouahab Yagoubi interpelle le président algérien pour une intervention, soulignant l’impact négatif sur les familles et appelant à une ouverture du marché aérien.

Contexte actuel des prix des billets d’avion entre la France et l’Algérie

Les prix des billets d’avion entre la France et l’Algérie continuent de préoccuper la diaspora algérienne, surtout à l’approche de la saison estivale.

Cette situation, marquée par des tarifs élevés, complique les plans de voyage des Algériens résidant à l’étranger.

En conséquence, de nombreuses familles se voient contraintes d’annuler leurs vacances ou de raccourcir leurs séjours.

Ces difficultés soulèvent des questions sur la régulation du marché aérien entre les deux pays. Les écarts de prix observés sur certaines liaisons aériennes pénalisent directement les familles, limitant leur capacité à rendre visite à leurs proches en Algérie.

Critiques et propositions pour une meilleure régulation du marché aérien

Le député Abdelouahab Yagoubi critique le manque de concurrence sur le marché aérien entre la France et l’Algérie, dominé par Air France, Transavia, et ASL Airlines.

Il souligne que les tarifs des vols courts entre ces deux pays dépassent souvent ceux des vols long-courriers vers les États-Unis ou l’Asie, ce qui est injustifiable.

Pour remédier à cette situation, Yagoubi propose d’ouvrir le marché à davantage de compagnies aériennes et d’envisager un encadrement tarifaire.

Ces mesures visent à stabiliser les prix et à rendre les voyages plus accessibles pour la diaspora algérienne.

Propositions du député Yagoubi pour l’été 2026

Le député Abdelouahab Yagoubi propose des mesures concrètes pour améliorer les vols entre la France et l’Algérie d’ici l’été 2026.

Il suggère la création d’offres familiales spécifiques et des tarifs réduits pour les enfants de la diaspora durant les vacances scolaires. Ces initiatives visent à alléger le fardeau financier des familles algériennes vivant à l’étranger.

En parallèle, Yagoubi plaide pour la généralisation des réservations numériques et l’amélioration des services aux passagers.

Il souligne également l’importance de considérer les voyages de la diaspora comme un droit, tout en notant l’augmentation des tarifs maritimes.