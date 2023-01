Un événement incontournable vous attend à Alger du 26 au 28 janvier

Du 26 au 28 janvier se tiendra à Alger la 16ème édition du Salon national de l’emploi et de la formation. Cet événement incontournable attirera des sociétés économiques, des écoles de formation, des demandeurs d’emploi et des entrepreneurs. Le salon regroupera les opportunités de recrutement et de formation, en mettant en avant la numérisation comme outil au service de la dynamique économique.

Salon des opportunités professionnelles : rencontres entre employeurs et talents

Cette année, le salon accueillera plus de 50 exposants et participants représentant des entreprises et des écoles de formation. Vous pouvez vous attendre à une augmentation du nombre de visiteurs par rapport aux années précédentes, qui se situait autour de 20 000.

Ce sera un lieu de rencontre pour les entreprises et les organisations qui cherchent à embaucher des employés qualifiés. Il est également un lieu pour les individus à la recherche d’emplois, de formations ou d’informations pour créer leur propre entreprise.

Les participants auront l’occasion de nouer des partenariats et de découvrir les talents de demain.

Salon de la numérisation et de l’IA : vers une économie nationale relancée

L’édition de cette année est marquée par le slogan « La numérisation, un outil au service de la dynamique économique ». Un slogan qui souligne l’importance de la numérisation et de l’IA dans l’économie et la formation. Leur utilisation permet d’accélérer la croissance, d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité des entreprises.

D’ailleurs, le commissaire du salon a souligné l’importance des start-ups dans la relance de l’économie nationale, qui a besoin de projets innovants pour faire face aux perturbations économiques mondiales. Après deux ans d’impact de la crise sanitaire du Covid-19, l’économie nationale est en train de se relancer.

Cela stimulera une nouvelle dynamique sur le marché de l’emploi avec la levée du gel sur plusieurs projets et une augmentation de la demande pour les travailleurs qualifiés.